El nuevo proyecto de Anne Igartiburu en TVE: un espacio “100% original” en el que los participantes enfrentarán su “mayor desafío”

Anne Igartiburu en una imagen de archivo (Josefina Blanco / Europa Press)

El rostro de Anne Igartiburu no estará en las Campanadas de TVE este 2023, como lo hizo el pasado año junto a Ibai Llanos y Ramón García. Pese a que la veterana presentadora es popularmente conocida por acompañar a los telespectadores durante la Nochevieja, lo cierto es que también ha estado presente en otros espacios, como en la décima edición de Tu cara me suena, de Antena 3.

De hecho, cuando dio la bienvenida al año, la periodista aprovechó la ocasión para despedirse de los miles de españoles que visionaban las campanadas en la cadena pública. No obstante, los proyectos de la mano de la casa a la que siempre ha estado ligada, RTVE, continúan.

La corporación ha reformulado el espacio Mira quién baila, presentado por Igartiburu entre 2005 y 2009, para dar vida a un nuevo talent show “100% original”. De esta manera, nace Baila como puedas, que verá su estreno próximamente en La 1 de la mano de la vizcaína.

Ramón García y Anne Igartiburu en las Campanadas de 2006. (RTVE)

“El mundo del baile llega a RTVE”, recoge el grupo audiovisual en una nota de prensa, en la que también adelantan que habrá estilos de bailes tan diversos como la danza contemporánea, el hip-hop, house o jazz. “Este nuevo talent show retará a 16 profesionales del baile al mayor desafío de su carrera: demostrar que son el bailarín y coreógrafo más completo, instruyendo a ocho celebrities en todo tipo de disciplinas”.

La idea es que, desde el primer programa, cada uno de los ocho famosos que se embarcarán en esta nueva aventura elijan a un bailarín profesional para formar pareja, mientras que el resto de los participantes no elegidos en la primera entrega pasarán a estar en modo ‘reserva’. “Esta elección será crucial, ya que la pareja trabajará para convertirse en la ganadora”.

¡Próximamente llegará ‘Baila como puedas’, un talent show 100 % original, presentado por @anneigartiburu_!



➡️Profesionales del baile tendrán que demostrar su talento formando pareja con 8 'celebrities' a las que instruir en distintas disciplinas.https://t.co/8Ir89n0iEQ pic.twitter.com/XuS7IOGsrO — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 21, 2023

Las parejas formadas por el bailarín y la personalidad conocida se someterán semanalmente a una evaluación en el que un jurado examinará los conocimientos, aptitudes y rendimientos adquiridos por el famoso durante los 7 días. Las destrezas del celebrity determinará si el bailarín profesional continúa en el programa o, por el contrario, debe abandonarlo. En el caso de que este sea descalificado del espacio, se cambiará a la celebridad de profesor con la idea de lograr que este saque lo mejor de sí misma.

Cambios respecto a ‘Baila con las estrellas’

Baila como puedas guarda cierta relación con el desarrollo de Baila con las estrellas, una adaptación de Dancing with the Stars, que a su vez era una reformulación de Strictly Come Dancing. No obstante, este nuevo espacio presenta algunas modificaciones al respecto.

Por un lado, el aspecto que mantiene es el concepto de concurso con famosos. Lo que cambia es la productora encargada de su ejecución, que en este caso es Zeppelin TV, a quien RTVE señala como “creadora del formato”, por lo que se aleja del formato original británico Stricly Come Dancing, producida por Bulldog TV. Otro aspecto a destacar es que, en este nuevo espacio, la eliminación no es para las celebridades, sino para los bailarines. De esta manera, los famosos continúan en la competición.