Otra victoria de Alcaraz sobre Djokovic: la ATP le otorga el mayor premio posible y se olvida del serbio

Cuando Novak Djokovic ganó su primer Grand Slam, el Open de Australia en 2008, Carlos Alcaraz apenas levantaba unos palmos del suelo y la raqueta con la que entrenaba ocupaba más espació que él. Ahora, una década y media después, el murciano y el serbio protagonizan la última gran rivalidad del tenis. “Pienso en Novak Djokovic casi en cada entrenamiento, no te voy a mentir”, declaró el español a su llegada a Shanghái para disputar el penúltimo torneo del año antes de las ATP Finals. “Él siempre me está llevando al límite. Creo que le hago más o menos lo mismo. Por eso hicimos una final memorable”, aseguró el serbio tras la última final que ambos disputaron en Cincinnati.

Ambos han reinventado la máxima rivalidad tenística este 2023 enfrentándose en cuatro ocasiones. La última, en Turín, se la apuntó el serbio (3-6, 2-6) sellando así su pase a la final de las ATP Finals que a la postre terminó ganando tras superar con claridad a Jannik Sinner. Como otras tantas veces ante otros tantos aspirantes mucho más jóvenes que él, Novak Djokovic volvió a prevalecer a sus 36 años y ese intangible retrasa su retirada. “Cuando los jóvenes empiecen a patearme el culo significará que es el momento de reflexionar, pero por ahora no está sucediendo. Mi motivación adicional está en esos jóvenes que tienen hambre de éxito y están inspirados para jugar lo mejor que puedan contra mí. En cierto modo, ellos despertaron la bestia que hay en mí”, reflexiona.

Los Masters 1000 encumbran a Alcaraz

La derrota en Turín significó el broche de Carlitos a una temporada que, pese a los resultados y sensaciones de los últimos torneos, es, con seis títulos, la mejor desde que compite en el circuito. Lo que le ha reportado 10,7 millones de euros, cinco menos que un Djokovic cuyo montante asciende hasta los 15,9 kilos. Sin embargo, en el bonus que reparte la ATP a final de cada temporada, el murciano supera al serbio de manera apabullante.

Los extras forman parte del presupuesto de la ATP fijado a inicios de temporada, con unas cantidades ya marcadas a repartir en función de dos criterios: 20 millones de dólares para los 30 jugadores con mejores resultados en torneos de Masters 1000 (incluyéndose las ATP Finals), y 1.3 millones de dólares para los cinco tenistas con mejores registros en torneos ATP 500. Bajo los mencionados criterios, Alcaraz lidera el reparto con 4,4 millones de dólares. La cara opuesta la experimenta un Novak Djokovic que no ha percibido ni un sólo euro al no haber participado en siete Masters 1000. A pesar de ello, el serbio es el tenista que más dinero ha facturado, merced a exitosa participación en torneos de Grand Slam.

Top ten tenistas con mayor bonus extra:

Carlos Alcaraz: 4.443.073 dólares Daniil Medvedev: 2.308.344 Jannik Sinner: 2.106.872 Andrey Rublev: 1.082.956 Hubert Hurkacz: 900.219 Holger Rune: 782.945 Alexander Zverev: 718.662 Stefanos Tsitsipas: 636.884 Taylor Fritz: 543.114 Álex de Miñaur: 441.292

Alcaraz lidera la ofensiva contra Djokovic

El Open de Australia dará el pistoletazo de salida a una temporada que se prevé como un ‘todos contra Djokovic’. Si alguien puede desbancar al serbio, ese es Carlitos. Ningún otro tenista que no se apellide Alcaraz ha conseguido arrebatar durante unas semanas el número uno a Djokovic y plantarle cara en los Grand Slams, especialmente en Wimbledon, donde provocó la única grieta de Nole esta temporada. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte. Empecé compitiendo al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací”, le dijo Alcaraz a Djokovic.

El español aún no era consciente de la gesta conseguida en Londres batiendo al tenista con más grandes torneos ganados en la historia. Se convirtió, con 20 años, dos meses y 11 días, en el ganador más joven de los últimos 37 años y el tercero más joven de la historia tras Becker y Borg. La gira asiática dinamitó sus aspiraciones, pero el español mantiene viva la llama que le alumbra como el tenista capaz de romper la hegemonía del balcánico.