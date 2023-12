Alcaraz ya es un ejemplo a seguir para sus rivales: “Es frustrante ver lo que consigue, pero alimenta mi fuego”

Carlos Alcaraz durante el partido ante Draper en Indian Wells (REUTERS).

La derrota en Turín a manos de Djokovic significó el broche de Carlitos a una temporada que, pese a los resultados y sensaciones de los últimos torneos, es la mejor desde que compite en el circuito. La conquista de Wimbledon, y las semifinales de Roland Garros y US Open son sus mayores logros de un año en el que ha tocado metal en Buenos Aires, Madrid, Barcelona, Queens e Indian Wells. “Cuando físicamente me encuentro bien, sé que los rivales tienen difícil ganarme. No me siento ni mejor ni superior a nadie, pero tengo claro que tienen que jugar a un nivel alto para ganarme”, afirmó tras conseguir los cuartos de final de Madrid.

La gira asiática fue demoledora. En Pekín, Sinner el que le superó en semifinales. Grigor hizo lo propio en el torneo de Shanghái y Safiullin en París, antes de que Zverev le sorprendiera en la fase de grupo de las ATP Finals en Turín donde más tarde cayó a manos de Djokovic. El serbio de 36 cierra un 2023 de ensueño para él. Con tres de los cuatro Grand Slam bajo el brazo, el número uno del mundo en su haber y un sinfín de registros de longevidad superados. 55 victorias y tan solo 6 derrotas es su bagaje esta temporada, diez partidos menos que los disputados por Alcaraz (65), pero mucho mejor rentabilizados con tan solo media docena de derrotas, la mitad que las cosechadas por el murciano (12). Ese 90% de victorias le valió al serbio para conquistar siete títulos, uno más que un Alcaraz que ha sido el único tenista capaz de romper su hegemonía.

“Era frustrante ver a un jugador joven haciendo cosas increíbles”

Con la esperanza de unirse al murciano, como una de las estrellas del futuro, emerge Jack Draper. El británico obtuvo algunos resultados positivos en un año marcado por las lesiones, alcanzando su primera final en el ATP Tour y llegando a octavos de final en el US Open e Indian Wells. Draper ve en Alcaraz, Sinner y Rune, el espejo en el que mirarse. “Creo que puedo inspirarme y aprender de muchas de las cosas que están haciendo estos chicos, y eso alimenta mi fuego y deseo de estar también en esa posición. Va a ser interesante en los próximos dos años si puedo mantenerme sin lesiones y hacer todo lo correcto para ver si puedo estar ahí arriba con esos tipos”, reconoce Draper a Eurosport.

Draper recuerda lo que sintió al ver a Carlos Alcaraz disputar y ganar la final de Wimbledon contra Novak Djokovc. “Recuerdo cuando me lesioné en el hombro y estaba viendo a Alcaraz jugar contra Djokovic en la final de Wimbledon, y era frustrante ver a un jugador joven haciendo cosas increíbles, por lo competidor que soy. Algunas personas se fijan en eso y ponen excusas y dicen ‘ya sabes, tiene suerte porque está en esa posición o lo que sea’, pero yo entiendo que está en esa posición porque ha trabajado muchísimo y ha hecho todo lo correcto durante muchos años”.

Alcaraz lidera la ofensiva contra Djokovic

Si alguien puede desbancar al serbio, ese es Carlitos. Ningún otro tenista que no se apellide Alcaraz ha conseguido arrebatar durante unas semanas el número uno a Djokovic y plantarle cara en los Grand Slams, especialmente en Wimbledon, donde provocó la única grieta de Nole esta temporada. “Todavía no me lo creo, es increíble. No sólo he ganado, sino que lo he hecho contra una de las mayores leyendas de nuestro deporte. Empecé compitiendo al tenis viéndote jugar. Estás ganando torneos desde que nací”, le dijo Alcaraz a Djokovic.

El español aún no era consciente de la gesta conseguida en Londres batiendo al tenista con más grandes torneos ganados en la historia. Se convirtió, con 20 años, dos meses y 11 días, en el ganador más joven de los últimos 37 años y el tercero más joven de la historia tras Becker y Borg. La gira asiática dinamitó sus aspiraciones, pero el español mantiene viva la llama que le alumbra como el tenista capaz de romper la hegemonía del balcánico.