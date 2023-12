El Sevilla anuncia la destitución de Diego Alonso tras la dura derrota ante el Getafe

Diego Alonso durante el partido del Sevilla ante el Lens en la última jornada de Champions League (REUTERS).

El Sevilla ha hecho oficial la destitución de Diego Alonso como técnico del equipo hispalense después de la dura derrota ante el Getafe en el Ramón Sánchez Pizjuán. Pepe Castro y el resto de la directiva han tomado la decisión de rescindir el contrato del uruguayo, por lo que no estará en los dos partidos restantes del año para el Sevilla, ambos lejos de casa: Granada y Atlético de Madrid. El técnico uruguayo ni siquiera se sienta en la rueda de prensa posterior al choque liguero que estará liderada por Víctor Horta, director deportivo de la entidad.

“Simplemente, os quiero comunicar la destitución de Diego Alonso. Toda la calidad de su trabajo no ha sido devuelta con resultados. En el fútbol no vale ni siquiera esa calidad para continuar en el cargo. Tenemos que buscar una reacción y eso pasa por la destitución del entrenador. Lo de hoy no daba más de sí. Siempre han sido humildes en su trabajo. Desgraciadamente, su trabajo no ha tenido los resultados. Espero poder anunciar el entrenador mañana o pasado porque el martes tenemos un partido muy importante. Lo único que nos obsesiona es ganar el martes”, explica Horta.

Diego Alonso sigue los pasos de Lopetegui, Sampaoli y Mendilibar

El club, se despidió del técnico uruguayo con un escueto comunicado. “El Sevilla FC anuncia que ha destituido a Diego Alonso como entrenador blanquirrojo. El club agradece al técnico uruguayo sus servicios y desea la mejor de las suertes en el futuro”. Diego Alonso es el segundo entrenador que cae en el Sevilla en una temporada para olvidar. Los resultados han podido con él. Tras disputar ocho partidos en Liga y cuatro en Champions, se marcha sin conocer la victoria.

Imagen de archivo de Diego Alonso, exentrenador del Sevilla (EFE).

Diego es el último inquilino al que echan de un banquillo que ha estado habitado por Lopetegui, Samapaoli y Mendilibar en apenas un año natural. Las dos únicas victorias, ante Quintanar de la Orden y Atlético Astorga en Copa del Rey, son un bagaje muy triste para un equipo que no sale de la UCI. Quedó último en la fase de grupos de la Champions, por lo que ni siquiera disputarán Europa League. En Liga no sumó ninguna victoria y ha sumado ocho partidos sin ganar en la competición doméstica.

Sentía respaldo hasta el último momento

La continuidad del técnico uruguayo era cuestión de estado en Sevilla. 24 horas antes de dolorosa derrota ante el getafe, Alonso aseguró en rueda de prensa sentir “un gran respaldo en el día a día y en el campo”, ya que sus futbolistas, aunque no conociesen la victoria en Liga, jugaban tal y como él les decía. Tanto por parte de sus jugadores, cómo de la directiva. “Me siento con mucha confianza en lo que hemos hecho en los partidos, en cómo hemos jugado. No en los resultados. Pero sí he visto jugar al equipo desde la última fecha FIFA. Veo a un equipo que ha mejorado, que ha merecido ganar. Tenemos que seguir insistiendo”, señaló.