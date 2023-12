Baena se marcha lesionado entre lágrimas y parte del Bernabéu le despide con cánticos de “adiós mentiroso, adiós” por su incidente con Valverde

Imagen de archivo de Baena durante un partido con el Villarreal (Getty).

Era el reencuentro de la jornada. El de Álex Baena con el Santiago Bernabéu. Los ánimos seguían caldeados después de su incidente con Fede Valverde la temporada pasada. Fue pitado cuando su nombre sonó por megafonía y cada vez que tocaba el balón en los instantes iniciales del choque, pero la afición blanca vivió su punto álgido de la batalla con Baena cuando este se marchó sustituido a la media hora de juego. Abandonó el terreno de juego entre lágrimas, lesionado tras una entrada de Lucas Vázquez y, en ese momento, la grada del Bernabéu le despidió mientras una zona del estadio entonaba al unísono. “Adiós mentiroso, adiós”. En Chamartín no olvidan lo ocurrido con Fede Valverde.

El pasado mes de abril, tras la disputa del Real Madrid-Villarreal en el Santiago Bernabéu, el jugador uruguayo agredió al centrocampista andaluz en el parking del estadio porque, según la versión del entorno del charrúa, en un partido semanas antes Baena le espetó “llora ahora que tu hijo no va a nacer”. Ocho meses después de aquel incidente, Valverde ha dado su versión sobre lo sucedido. Para el jugador blanco, aquel día se cruzó la línea.

Cuentas pendientes

“¿Debería haber reaccionado? Quizás no. Quizás tendría que haber vuelto a casa a compartir una hamburguesa con mi hijo, a comerme unos nuggets y a mirar dibujitos. Pero soy un ser humano, y a veces tenés que saber plantarte por vos mismo y por tu familia. Me dolió ver que los medios me describieran como un tipo violento, se dijeron muchas mentiras que luego se probaron que no eran verdad. Pero honestamente puedo decir que no me arrepiento de nada, porque me hizo crecer todavía más como persona, e hizo que nuestra familia estuviera más unida que nunca. Gracias a Dios, después de ese día negro, las cosas empezaron a mejorar”.

El jugador del Villarreal Alex Baena agarra por la camiseta al jugador del Real Madrid Federico Valverde durante un partido de Liga entre el Real Madrid y el Villarreal en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, el sábado 8 de abril de 2023. (AP).

Aquellos duros momentos relatados por Valverde acabaron pasándole factura dentro del terreno de juego. “A veces no jugaba bien, lo sabía, y podía escuchar los pitidos de los hinchas. Después del partido tocaba responder las preguntas de la prensa, y no quería mostrar mis emociones o decirle a la gente lo que estaba pasando. Era un puto infierno. Mi consejo para cualquiera que esté atravesando una situación similar es que no hay que ser un testarudo como fui yo. No hay que sufrir en silencio”.

Archivada la denuncia de Baena

“Después de un mes y medio de un infierno absoluto, recibimos la mejor noticia de nuestras vidas. Las ecografías estaban mucho mejor, y por suerte parecía que el embarazo estaba en condiciones de continuar. Por supuesto, para llegar a término fue un periodo increíblemente tenso. Hasta que finalmente pudimos tener a nuestro hijo en los brazos, no queríamos ni respirar. Pero gracias a Dios, en junio, nuestro hijo Bautista llegó al mundo”, sentencia.

La denuncia formulada por Alejandro Baena, jugador del Villarreal, por la supuesta agresión cometida contra él por el uruguayo Fede Valverde, futbolista del Real Madrid, ha sido sobreseída provisionalmente por el magistrado titular del Juzgado de Instrucción nº 48 de Madrid. El motivo que lleva a tomar esta decisión es que para el juez, según recoge en el auto de archivo, “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado lugar a la formación de la causa”.