¿Crisis en el Barça femenino? Giráldez y Zubizarreta fuera, mala economía y muchas renovaciones clave

Durante las últimas temporadas, el FC Barcelona se ha asentado como un equipo de referencia también en el fútbol femenino. Con hasta 13 títulos de entidad en la época reciente (cuatro Ligas, dos Champions de las últimas tres, cuatro Copas de la Reina y tres Supercopas), el equipo azulgrana vive su época más dorada tanto en España como en Europa. A día de hoy, el dominio se mantiene, con un primer puesto inapelable en la Liga F (saca nueve puntos al Real Madrid, segundo clasificado) y en la máxima competición europea (pleno de triunfos en lo que va de fase de grupos): hasta la fecha, no ha habido ni una sola derrota que lamentar. Lo cual no quita para que el futuro, perdidos para la causa entrenador y director deportivo en los primeros meses del curso, parezca ahora incierto mientras no se diga lo contrario.

“Esto es el Barça, el club está por encima de todas las personas. Me consta que el proyecto de la sección es continuista, seguir apostando y seguir mejorando los presupuestos”, expuso Jonatan Giráldez este lunes. Paradójicamente, lo hizo en la rueda de prensa en la que anunció que dejará de ser el técnico del Barça una vez que concluya la campaña: “Nunca había valorado marcharme del Barça. En ese tiempo había recibido ofertas, pero no estaba buscando equipo. Estaba muy contento de la decisión que había tomado, en ningún momento busqué otra oferta”.

Y, sin embargo, esta ha acabado llegando. Y, en palabras del presidente Joan Laporta, “de esas que no se pueden rechazar”. Todo apunta a que procedente de Estados Unidos. En concreto, según ha informado Relevo, del Washington Spirit, que maneja unas cifras tan astronómicas como para echar por tierra la renovación ya acordada con el Barcelona. “Él sabe que tenemos unas limitaciones y un sentido de la lógica que no queremos cambiar para que no se repitan situaciones del pasado”, se resignó el mandamás culé.

Por lo tanto, Giráldez detendrá su contador de temporadas al frente del banquillo azulgrana en tres. El doble llevaba Markel Zubizarreta, otra víctima de las proposiciones imposibles de aparcar, en la dirección deportiva. Él cerró ciclo a finales de septiembre, cuando rompió su contrato (hasta 2024) para pasar a ser el nuevo director de fútbol femenino de la RFEF. El ‘no’ tampoco fue una opción en su caso, con la posibilidad de trasladar el caso de éxito de Can Barça a la selección española gracias al Mundial conquistado en verano. Fue la primera oportunidad golosa que no se dejó pasar. Y, visto lo visto, quizá vengan más.

Varias futbolistas clave terminan contrato en 2024

“Es una oportunidad de hacer limpieza y no tener que correr en marzo y abril, que es cuando se juegan las cosas importantes”, comentó Giráldez. Cierto es que el anuncio de su salida permite ganar tiempo, y mucho, al Barça. No obstante, el dilema sobre quién le sustituirá en la 24-25 y con qué jugadoras podrá contar es peliagudo. Todos los caminos conducen a idéntico problema: la economía.

El ajuste presupuestario que afecta a todo el club explica, en buena medida, las despedidas de Giráldez y Zubizarreta. Y puede que las que lleguen a producirse en el terreno de juego, puesto que hay unas cuantas futbolistas con peso en la plantilla cuyo compromiso expira en 2024. Los nombres son dignos de sobresalto: Alexia Putellas, Mapi León, Mariona Caldentey y Sandra Paños, por ejemplo.

Si no hay más dinero que el actual para destinarlo a salarios, ¿cómo convencer a ellas y las restantes mujeres cuya continuidad finaliza (Lucy Bronze, Marta Torrejón, Asisat Oshoala y Gemma Font) para que no se vayan? ¿Y a hipotéticos refuerzos para que vengan? He ahí el dilema. Además, Aitana Bonmatí, vigente Balón de Oro, Irene Paredes e Ingrid Engen están comprometidas hasta 2025, lo cual no contribuye demasiado a que el panorama sea muy alentador.

A corto plazo, el objetivo es levantar “todas las copas posibles”, en palabras de Giráldez. Pero son el medio y el largo los que arrojan, más allá del oficialismo siempre difusor de confianza, las dudas. Unas que, antes de bajas tan sensibles como las que le ocupan, habían estado prácticamente vetadas para el Barça femenino. Ya saben: lo que funciona se acaba intentando copiar.