Jonny Otto, el futbolista español apartado en Inglaterra por agredir a un juvenil, escupir a un entrenador y romper una televisión

Imagen de archivo de Jonny Otto con la camiseta de los Wolves (EFE).

Hace semanas se conoció que Jonny Otto, exjugador del Celta y Atlético de Madrid, había sido apartado de la disciplina del Wolverhampton, su actual equipo. Hace una semana, el entrenador de los Wolves, Gary O’Neill, desvelaba que había apartado de su equipo al carrilero español por algo que había sucedido durante una sesión y que debía ser grave, hasta el punto de que el club lo estaba investigando. “En este momento no está disponible para los próximos partidos. Prefiero no entrar en detalles, el club está lidiando con ello”, indicó el técnico de los Wolves.

Lo que comenzó como un incidente en el entrenamiento del que no trascendieron muchos detalles se ha convertido a día de hoy en un escándalo. Ahora, una semana después, The Athletic ha desvelado con detalles lo que, supuestamente, sucedió en dicho entrenamiento y que ha llevado al club a castigar a Jonny sin jugar ni entrenar con el resto de compañeros hasta finales de enero, dándole permiso, eso sí, para ejercitarse e incluso competir con el sub 21 si así lo desea.

Reacción agresiva

Jonny Otto le propinó un codazo al joven Tawanda Chirewa, jugador del filial, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Wolves y entró revolucionado al vestuario dañando una televisión. Según la información, Jonny se mostró molesto por una acción de Chirewa durante el entrenamiento en la semana previa al partido contra el Arsenal y reaccionó de malas maneras. Después, en el vestuario, “descargó su frustración sobre los equipamientos de la sala, rompió un televisor y provocó destrozos en la mesa”, según el citado medio.

Ante la gravedad de los hechos, el club decidió emitir días atrás un comunicado anunciando el castigo para Jonny, a la par que el director deportivo del club, Matt Hobbs, reveló que ya se había disculpado por su actitud, lo que no ha reducido el duro castigo: “Me senté con él, se disculpó y delineamos el camino a seguir. Acordamos que al menos hasta el final de la ventana de enero no formará parte del primer equipo. Seguirá entrenando en el club y, si así lo desea, puede jugar con el B para mantener su estado de forma, y creo que, conociéndole, probablemente lo hará”, explica Hobbs.

Sin protagonismo en el equipo

Lo cierto es que Jonny Otto, lastrado por las lesiones, apenas había entrado con regularidad en el once titular del Wolverhampton esta temporada. Prácticamente no ha sumado minutos sobre el terreno de juego y no cuenta con la confianza de Gary O’Neil, que parece apostar por otros jugadores. Tan sólo ha disputado tres encuentros en lo que va de temporada y, en la Premier únicamente ha disputado cuatro minutos en la victoria de su equipo frente al Manchester City, el resto de su participación se limita a competiciones coperas.

No obstante, ahora su única alternativa es la de ir sumando rodaje con el filial hasta que se le levante la suspensión. Cabe recordar que Jonny Otto se hizo un nombre como futbolista en el Celta, donde llegó a jugar 221 partidos en los que marcó cinco goles y repartió 12 asistencias. Su rendimiento en Balaídos le permitió dar el salto al Atlético de Madrid, donde no llegó a debutar, antes de recalar en el Wolverhampton.