La pregunta más incómoda a Antonio Banderas sobre los inicios de su relación con Melanie Griffith cuando aún estaba casado: “Me siento culpable”

El actor malagueño Antonio Banderas se ha convertido en el primer invitado de 100% Únicos, el nuevo programa de Telecinco en el que 30 personas con autismo se convierten en periodistas para entrevistar a diferentes famosos.

A lo largo del programa, moderado por Guillermo Fesser, personas con diferentes Trastornos del Espectro Autista (TEA) indagarán en la vida de conocidas personalidades del mundo de la cultura, el espectáculo, el deporte y la política, planteando cuestiones “sin filtros ni condicionantes”.

En la primera entrega del espacio, que sacará a la luz momentos sorprendentes, imprevisibles, divertidos y llenos de sinceridad, los dos grandes protagonistas fueron Antonio Banderas y Leo Harlem. Además de conocer los complicados inicios de Banderas en el mundo de la interpretación, la relación que mantiene con su familia y su hija o su trayectoria cinematográfica, uno de los aspectos que más llamó la atención a los entrevistadores ha sido la vida amorosa del actor.

Si bien se dice que el mejor entrevistador es aquel que logra tocar las teclas adecuadas para que su entrevistado se abra en canal, estas 30 personas parecen conocer bien este punto. Una de las 30 personas se atrevió a preguntar lo que para muchos ha sido una de las preguntas más incómodas a la que se ha sometido el que fuera Alejandro Murrieta, apodado el zorro, en la película La máscara del Zorro.

“Hice daño a una persona”

“¿Cómo conociste exactamente a Melanie Griffith?”, ha sido la pregunta más directa de la entrevista. Una cuestión que provocó la risa del actor. “La primera vez que yo la vi fue en los Óscar, en los que estábamos nominados por la película Mujeres al borde de un ataque de nervios”, ha respondido Banderas.

“Estaba en la alfombra roja junto a Pedro Almodóvar y le dije ‘¡Qué mujer más bonita!’ Ella llevaba un traje de perlas. Me acuerdo perfectamente de aquella noche”, ha confesado Antonio. “Seis años después nos casamos”, ha dicho. No obstante, también ha aclarado que, conocerla como tal, fue durante el rodaje de la película Too Much. “Ahí fue donde nos enamoramos. Fueron 20 años muy bonitos y, a pesar de que estamos divorciados, es la mejor amiga que he tenido”, ha expresado.

Lo que no se esperaba Antonio era la puntilla que tenía preparada el entrevistador tras su respuesta. “Empezaste a salir con ella cuando aún estabas casado”, ha manifestado, haciendo referencia a que, en aquel entonces, el actor estaba con Ana Leza. “Es crítico, eh. Tiene un ojo crítico“, ha expresado el artista, entre risas.

“¿Te sentiste culpable?”, ha proseguido el entrevistador. “Sí”, ha afirmado rotundamente Banderas. “Todavía a día de hoy pienso que hice daño a una persona”, ha añadido. “La vida es complicada, a veces”, ha dicho, dando por zanjado el tema.