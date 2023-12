¿Cansado de ver ‘Love Actually’? Estas cinco películas de Navidad pueden ser su sustituta

Escenas de '¡Qué bello es vivir!', 'El Grinch' y 'The Holiday'

“Una de las razones por las que odio la pre-Navidad es porque estáis todas volviendo a ver Love Actually y esa película es basura”, ha declarado Bob Pop en el programa Hoy por Hoy de la Cadena Ser. El puente de la Constitución ha dado el pistoletazo de salida a las fechas festivas, una época en la que sales perdiendo en todos los amigos invisibles que celebras y en la que, aunque midas la cantidad de croquetas que comes, la balanza juega con tu inconsciente para recordarte que los vaqueros que te quieres comprar en rebajas no se van a cerrar solos.

Regalos, comidas copiosas y celebraciones conjuntas con esos compañeros de trabajo con los que no te diriges la palabra desde enero con tal de no quedar de Grinch delante del resto del equipo. Nada está a la altura de las peleas que se gestan en los hogares familiares por culpa de tres gambones. Quien no lo crea, que vea el sexto episodio de la segunda temporada de The Bear.

Otra de las grandes tradiciones, una palabra estancada en el vocabulario coyuntural (y principalmente centennial), es la de hacer maratones de cintas navideñas clásicas. Comedias románticas, películas de animación e historias capaces de producir un llanto que llenaría el Río Manzanares. Una de las opciones básicas, el equivalente de pedir la hamburguesa de un euro de cierta cadena de comida rápida, es Love Actually. El largometraje dirigido por Richard Curtis, estrenado en 2003, es un tratado romántico de historias diversas que componen una amalgama de sentimientos compartidos, o rechazados, por los espectadores.

Keira Knightley, Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson, Alan Rickman o Bill Nighy protagonizan una de las películas más icónicas de la Navidad, de ahí que comience a resultar pesado que su visionado se repita de forma casi robótica. Ha llegado el momento de replantearse un cambio de género y en Infobae España os recomendamos cinco películas (para nada conocidas) capaces de reemplazar el idilio con Love Actually. No hemos añadido La Jungla de Cristal para evitar debates sesudos.

1. ‘Cita en St. Louis’ (1944)

¿Qué más necesitamos que ver a una Judy Garland entonando el Have Yourself a Merry Little Christmas? La cinta de Vincente Minnelli (nominada a cuatro Premios Oscar y considerada como uno de los grandes musicales de la historia estadounidense por el American Film Institute) narra la historia del matrimonio de los Smith, afincado en San Luis a principios del siglo XX y con cuatro hijas. Garland interpreta a Esther, de 17 años: está enamorada de su vecino John (Tom Drake) pero un repentino cambio laboral de su padre les obligará a mudarse a Nueva York cuando termine la Navidad.

En España la puedes ver en Filmin.

Una escena de la película 'Cita en St. Louis'

2. ‘The Holiday’ (2006)

La película que fue precursora del negocio que actualmente explota Airbnb es una de las preferidas de la audiencia. Nada se asemeja a la sensación de ver cómo dos extraños, en este caso particular cuatro, se enamoran de la forma más cursi posible. La película de Nancy Meyers es un tratado clásico de las comedias románticas que te llevan a borrar las aplicaciones para ligar, además de contar con un reparto que rebosa química por todos sus costados (Cameron Diaz, Jude Law, Kate Winslet y Jack Black). The Holiday también es un recordatorio de que el trabajo quema y la vida contemporánea es una rutina insalvable capaz de llevarnos a pasar las vacaciones en un recóndito pueblo sin conexión a internet.

En España la puedes ver en Prime Video, Netflix y Movistar Plus+.

Cameron Diaz en una escena de 'The Holiday'

3. ‘¡Qué bello es vivir!’ (1946)

James Stewart y Donna Reed protagonizan este clásico de Navidad dirigido por Frank Capra capaz de convertir las lágrimas en un torrente acuático inabarcable. En Nochebuena, George Bailey (Stewart) quiere suicidarse. Un ángel bajará a la Tierra para intentar hacerle cambiar de parecer. No hay persona que la haya visto que no la recomiende. Fue nominada a cinco Premios Oscar, incluyendo el de ‘Mejor Película’, y ha sido reconocida por el American Film Institute como una de las ‘100 mejores películas estadounidenses de la Historia’.

En España la puedes ver en Filmin y Prime Video.

Una escena de '¡Qué bello es vivir!'

4. ‘El Grinch’ (2000)

¡Cómo el Grinch robó la Navidad!, el libro del Dr. Seuss, se publicó en 1957. Recibió diversas adaptaciones en teatro y televisión, pero la más recordada fue la que se trasladó a la gran pantalla de la mano de Jim Carrey, enfundado en un traje de pelo verde capaz de generar todo tipo de pesadillas a los más pequeños. Es un visionado casi tan icónico e imprescindible como Love Actually, pero se incluye en esta lista para representar a aquellos que no se derriten de ternura y amor cuando se acerca la época festiva.

En España se puede ver en Netflix y Prime Video.

Jim Carrey en una escena de 'El Grinch' (Universal Studios)

5. ‘La estación de la felicidad’ (2020)

La Navidad es una época clásica para las pedidas de matrimonio y los encuentros entre las familias de las parejas. Estas fiestas suelen conllevar una consecución de películas de bajo presupuesto en las que la heterosexualidad es la estrella que cuelga en el árbol, por eso la cinta de Clea Duvall (con Kristen Stewart y Mackenzie Davies) es el cóctel perfecto para navegar fuera de los clichés. En La estación de la felicidad, Abby (Stewart) quiere aprovechar que va a conocer a los padres de Harper (Davies) para pedirle matrimonio a su novia, pero se encontrará con una situación delicada en la que nadie en su círculo cercano sabe que le gustan las mujeres.

En España se puede alquilar o comprar en Prime Video o Apple TV+.