Alfonso La Cruz (’Operación Triunfo 2018′): “Lo que nos hicieron con la gala de Eurovisión fue patético”

Alfonso La Cruz es uno de los más de 800 candidatos que han intentado formar parte del Benidorm Fest 2024. Tras su paso por Operación Triunfo 2018, donde fue el primer expulsado de la edición, el joven emprendió su proyecto musical y, cinco años después, decidió mandar su último single, Easy Boy, a RTVE para probar suerte en el certamen.

Pese a no estar entre los 16 seleccionados, La Cruz sigue mirando hacia adelante en su carrera. Con Lola Índigo como referente (ella también fue la primera en abandonar la Academia en 2017), este joven nacido en Caracas recuerda con cariño su paso por el talent musical, aunque confiesa que lo aparta bastante de su actual identidad como artista. En esta charla con Infobae España, Alfonso también rememora uno de los momentos más polémicos de su edición: cuando él, África y Dave se quedaron sin propuesta para participar en la gala de Eurovisión.

¿Por qué decidiste presentarte al Benidorm Fest? ¿Representar a España en Eurovisión era un objetivo para ti?

Quería llevar el mensaje que tiene mi proyecto: dar visibilidad a aquello de lo que la gente no habla y que es un poco tabú. Sabía que el Benidorm Fest era una gran plataforma y que la gente podría empatizar muy bien con el tema. Representar a España en Eurovisión también es un sueño para cualquiera, pero en mis planes estaba seguir con el proyecto y que la gente me conociera un poco más.

Tu proyecto se define como ‘regaytón’. ¿Cómo surge ese concepto?

Fue un periodista de Estados Unidos que en una entrevista me apodó como ‘el bichote del regaytón’. Ese día me partí de risa. Me gusta el concepto, es una etiqueta representativa para una comunidad que lo necesita.

¿Crees que con el simple hecho de cantar sobre relaciones entre hombres estás haciendo una reivindicación?

Es importante el hecho de poder expresarlo con libertad, más que protestar. Existen propuestas musicales de protesta que me encantan y son necesarias, pero mi manera de manifestarme es contar lo que vivo. Hay que dar el paso natural de decir ‘esto es lo que hay y te lo comes’. No puedo cambiar mi realidad porque no te guste. No me escuches y ya está.

¿Qué opinas sobre las acusaciones de ‘queerbating’ (utilizar al colectivo LGTBI para promocionarse) a artistas cishetero como Bad Bunny o Harry Styles?

Yo creo que lo que hacen es una reivindicación, porque ellos siempre se han mantenido en esa línea. Hay artistas heterosexuales que nunca se han manifestado o que han dicho mamarrachadas a la hora de defender al colectivo, y repente les ves con la bandera LGTBI en el concierto, pero a la hora de tener un discurso no saben cómo defenderlo, no tienen una verdad que contar. Bad Bunny habla mucho en sus entrevistas de que hace falta un referente en la música urbana que sea un chico que cante a otro chico. J Balvin también lo defiende. Son pequeños comentarios que son necesarios y que no te dicen ‘tengo un primo gay’. A nadie le importa si tu primo es gay.

“Separo bastante ‘Operación Triunfo’ de mi proyecto musical”

¿Cómo recuerdas tu paso por ‘Operación Triunfo’?

Es rarísimo, la verdad. Con el paso de los años, me digo “no tenía que haber hecho esto” o “tendría que haber hecho esto otro”. Ha habido una evolución, porque en ese momento tenía muchas inseguridades a nivel musical, no había descubierto muchas cosas. En este tiempo he aprendido mucho y lo recuerdo con cariño. Me dio una experiencia y un conocimiento que no se olvida, pero separo bastante Operación Triunfo de mi proyecto musical. Es una etapa de mi vida que no tiene nada que ver con lo que soy ahora.

¿Crees que ser el primer expulsado del programa ha condicionado tu carrera musical?

No, nunca. Cuando salí del programa, me encargué de trabajar. Tenía como referente a Lola Índigo, que fue la primera expulsada de 2017 y lo estaba petando. Ella siempre cuenta que el principio fue muy complicado y nos lo contó personalmente en la Academia. Para mí fue muy difícil cuando salí, pero me llené de valor y saqué mi proyecto porque lo tenía claro. Los números hablaron, pero no tuve el respaldo del sello discográfico porque no lo veían como un negocio, así que seguí trabajando y aquí estoy.

Hubo una gran polémica porque en la gala de Eurovisión hubo tres concursantes que os quedasteis sin canción. ¿Cómo lo viviste?

Fue un momento patético. Nunca he hablado de esto. Yo me lo tomé mal porque a nosotros nos llegó un correo electrónico dos días antes diciendo que recibiríamos un correo con la canción que nos correspondía para la gala de Eurovisión. Era una ilusión estar ahí de nuevo todos juntos y defender una canción. Al final, les llegó el correo electrónico con la canción a todos mis compañeros, menos a África, a Dave y a mí. No lo entendí. ¿Cómo le explico yo a Twitter que no tengo canción? ¿Cómo le aclaro a mi familia que no tengo canción?

¿Llegasteis a pedir explicaciones?

Cuando hicimos la gala de Navidad en TVE, fui el único que tuvo el valor de sentarme y decírselo a un responsable de la productora. Le dije “somos compañeros de trabajo, tú deberías ser transparente y evitarnos ese daño psicológico”. Para mí fue muy incómodo. Todos estábamos muy molestos, incluso los que tenían canción, porque no les parecía bien.

¿Y qué explicación te dieron?

No me dijeron nada. Se quedó ahí. Es algo que ya había pasado y no había nada que hacer. Pero me quedé tranquilo de poder decir lo que sentí y que se debió hacer de forma diferente.

¿Cómo es tu relación actual con tus compañeros de ‘OT’?

¡Súper! Hablo con muy pocos, pero seguimos en contacto y ahora comentamos Operación Triunfo 2023. Seguimos las galas y estamos muy ilusionados con los concursantes. Tenemos poca comunicación, pero la mantenemos.

¿Cuáles serán los próximos pasos en tu carrera musical?

Mis planes son seguir trabajando y disfrutar del proceso. El año que viene haremos una gira por España y Latinoamérica. A principios de año anunciaremos las fechas y ciudades. También estoy preparando un álbum para 2024, que va a ser un año muy bonito para mí.

¿Te volverías a presentar al Benidorm Fest?

Depende. No sé cuál va a ser mi situación para el próximo Benidorm Fest. También creo que cada cosa tiene un momento. Cuando preparamos este tema sentí que era el momento del festival, pero seguiremos trabajando.