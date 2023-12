Los 10 mejores cómics y novelas gráficas de la temporada invernal: De Paco Roca a Igort, pasando por las nuevas voces femeninas

Algunas de las grandes novedades del último trimestre que demuestran que la novela gráfica es un género en constante expansión a la hora de tratar temas de interés tanto social como político

La novela gráfica y el cómic para adultos vive un momento de esplendor y todas las semanas aparecen novedades que sirven para reivindicar el género como una forma de plasmar nuestro presente y las ansiedades que nos preocupan.

Repasamos algunos de los títulos que han aparecido en los últimos meses para configurar un pequeño catálogo de auténticas delicatessen que, tanto en el aspecto gráfico como en su temática, abordan cuestiones que nos interpelan directamente: desde la España vaciada al feminismo, pasando por la Memoria Histórica y la reflexión en torno a las miserias contemporáneas.

Te puede interesar: Luis López Carrasco, ganador del Premio Herralde con ‘El desierto blanco’, una novela de ciencia ficción generacional tan poética como política

‘Mujer Vida Libertad’, coordinado por Marjane Satrapi

‘Mujer Vida Libertad’, de Marjane Satrapi (Reservoir Books)

Vuelve Marjane Satrapi, pero esta vez a través de un volumen colectivo de no ficción gráfica que conmemora el inicio de la revolución del velo en Irán tras el asesinato por parte de la policía religiosa islámica de Mahsa Amini, una mujer de origen kurdo torturada hasta la muerte por no usar su hiyad correctamente. Este hecho levantó una ola de protestas en todo el país, convirtiéndose en un movimiento feminista sin precedentes.

Por eso, la autora y activista, célebre por su autobiografía ilustrada Persépolis, reúne a una serie de especialistas en la materia, el polítólogo Farid Vahid, el reportero Jean-Pierre Perrin y el historiador Abbas Milani para confeccionar esta antología en la que participan diecisiete de los mejores talentos del cómic actual cuya obra tiene, de forma independiente, un carácter político, entre ellos los españoles Patricia Bolaños y Paco Roca, a los que se suman Joann Sfar, Coco, Mana, Nayestani, Catel, Pascal Rabaté, Bahareh Akrami, Hippolyte, Shabnam Abdiban, Lewis Trondheim, Deloypy, Touka Neyestani, Bee, Winshluss y Nicolas Wild, Hamoun.

Te puede interesar: La serie británica que mejor retrata el auge de la ultraderecha en Europa

‘Tiburón blanco’, de Genie Espinosa

‘Tiburón blanco’, de Genie Espinosa (Saprisci Editorial)

Después de convertirse en la autora revelación del Salón del Cómic de Barcelona y de conseguir el Premio Ojo Crítico gracias a Hoops, en la que se adentraba en un universo de ciencia ficción en clave pop, regresa esta joven autora catalana con una historia repleta de fantasía y poesía en la que también late el sentimiento de pérdida y orfandad a través de la mirada de una niña que viajará a una isla para recomponer recuerdos de un padre al que nunca conoció. Una aventura introspectiva repleta de experimentación formal e imaginería hipnótica.

‘Walicho’, de Sole Otero

‘Walicho’, de Sole Otero (Salamandra Graphic)

Otro esperado regreso, el de la argentina Sole Otero que, tras Naftalina (en la que abordaba la familia y la identidad) se adentra en una ambiciosa historia coral que mezcla la comedia con el terror a través de un fuerte componente feminista y una crítica postcolonialista. Así, nos sumergiremos en más de dos siglos de historia ancestral que van más allá de la historia oficial para orquestar un relato que parte de tres hermanas acusadas de brujería en Argentina y que abarca desde el siglo XVII hasta nuestros días. Fantasía y activismo a partes iguales.

Te puede interesar: ‘Las brujas de Monte Verità’, la novela que recupera una utopía feminista repleta de rebeldía

‘La inevitable ceguera de Billie Scott’, de Zoe Thorogood

‘La inevitable ceguera de Billy Scott’, de Zoe Thorogood (Reservoir Books)

Se trata de la primera novela gráfica de Zoe Thorogood y que la ha situado como una de las grandes promesas del cómic contemporáneo. La protagonista de esta historia tiene 20 años, es introvertida y no le gusta relacionarse con nadie y solo se expresa a través de la pintura. Aislada del mundo, un día recibirá la respuesta de una importante galería para exponer su obra pero, por culpa de un accidente, perderá la visión. El diagnóstico médico es contundente: se quedará ciega en un par de semanas. Así que ese es el tiempo que tiene para terminar su proyecto.

A través de esta historia, la autora despliega una reflexión en torno al poder regenerativo del arte en nuestra sociedad y demuestra una extrema sensibilidad a la hora de acercarse al género humano.

‘Barbecho’, de David Sancho

'Barbecho', de David Sancho (Salamandra Graphic)

El último premio FNAC-Salamandra Graphic gira en torno a la España Vaciada y su protagonista es último habitante de un pequeño pueblo del que todos se han marchado. Él continúa haciendo las tareas que siempre ha desempeñado, tanto él como sus ancestros, hasta que descubra que las casas de su alrededor están desapareciendo misteriosamente. A través de la mirada de este superviviente, asistiéremos a un viaje por los recuerdos del último siglo de la España rural. Un paisaje que parece desvanecerse frente a nuestros ojos.

‘El abismo del olvido’, de Paco Roca

‘El abismo del olvido’, de Paco Roca (Asteberri)

El célebre autor de obras como Arrugas o Memorias de un hombre en pijama, se adentra ahora en la Memoria Histórica a través de la historia real de la exhumación de José Celda que se convierte en un homenaje a las víctimas de la Guerra Civil española. Un trabajo exhaustivo y documentado de una contundente denuncia política en el que también participa Rodrigo Terrasa.

Te puede interesar: Roberto Saviano: “Italia sigue siendo un país con vocación mafiosa”

Ambos se adentran en esta fascinante relato a través de un hombre, Leoncio Badía, un republicano que se encargó de dar sepultura digna a los fusilados que habían sido enterrados en las fosas comunes y de cómo gracias a su labor, pudieron encontrarse muchos restos y ser identificados. Una obra llamada a convertirse en un clásico inmediato.

‘El placer de la renuncia’, de Keiler Roberts

‘El placer de la renuncia’, de Keiler Roberts (Alpha Decay)

Fue elegida como mejor novela gráfica en 2022 por The Guardian y The New Yorker y en ella se materializan todas las obsesiones de una autora especializada en cómics autobiográficos en los que pone de manifiesto las ansiedades de la mujer contemporánea a través del humor con una economía expresivas asombrosas. En esta ocasión, vuelve a adentrarse en la miserias cotidianas y domésticas a través de temas como la crianza o la precariedad económica dentro del mundo creativo. Un libro en el que alcanza el culmen de su estilo repleto de anécdotas que nos interpelan de forma continua con la sinceridad que le caracteriza.

‘Cuadernos japoneses’, de Igort

‘Cuadernos japoneses’, de Igort (Salamandra Graphic)

Cada nueva publicación del italiano Igor Tuveri se convierte en un acontecimiento, sobre todo después de la publicación de Cuadernos rusos, reportaje ilustrado sobre la obra de la periodista Anna Politkóvskaia. En 2014 comenzó su serie Los cuadernos japoneses, una autobiografía en cómic sobre su vinculación al país asiático que ahora se completa con el tercer volumen, Maestros de lo sensorial, en la que se adentra en la vertiente más extrema, irreverente y punk de una serie de autores que practicaron lo que se conoce como el ero-guru, el erotismo grotesco que impregna la cultura nipona.

‘99 ejercicios de estilo’, de Matt Madden

'99 ejercicios de estilo', de Matt Madden, nueva edición (Salamandra Graphic)

Se reedita este clásico contemporáneo que explora las posibilidades narrativas del cómic. Hay 99 capítulos de una sola página con variaciones sobre el original en el que, un hombre se levanta de su mesa de trabajo, camina hacia el comedor mientras responde a una cuestión trivial que le dice su pareja. Abre la puerta del frigorífico y se pregunta: ¿Qué diablos venía a buscar aquí?

Te puede interesar: La película sobre la infancia trans que ha enamorado a los académicos en los Goya

Una obra que desafía las posibilidades a partir de la obra de Raynond Queneau Ejercicios de estilo a través de un experimento tan revelador como divertido que ha dado lugar a un montón de tesis a partir de todas las combinaciones posibles en las que cobran relevancia la imagen, la palabra, el silencio y los homenajes a la cultura popular.

‘Katanazo al amor romántico’, de Lola Vendetta

Rachel Riba Rossy, más conocida como Lola Vendetta, continúa explorando su alter ego en forma de anime en una serie que ahora se completa con esta historia en la que la protagonista vuelve a desenvainar su katana después de la pandemia. Ahora se enfrentará con un gran monstruo de su pasado que le recuerda una serie de abusos que no ha sido capaz de contar jamás. Una historia de Me Too contemporánea con espíritu juvenil a golpe de empoderamiento femenino.