El piloto de Indycar, Alex Palou, sobre Fernando Alonso: “Creo que también lo hará con 44 años”

El piloto español Alex Palou, de Chip Ganassi Racing. (Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports)

El piloto español Àlex Palou corre para Chip Ganassi en la categoría Indycar de Estados Unidos. Ha sido campeón de la categoría en dos ocasiones, lo que lo posiciona como uno de los mejores pilotos españoles, junto a Fernando Alonso, cada uno en su categoría. El reestreno del asturiano en la máxima categoría de la mano de Aston Martin ha dejado boquiabierto a más de uno, y sus seguidores esperaban ansiosamente la victoria ‘33′. Aunque nunca llegó, sí que consiguió subirse al podio en ocho ocasiones.

La andadura de Alonso en el automovilismo ha dejado más de una anécdota. En su primera etapa el asturiano ya vivió su máximo esplendor, y aunque se retiró un par de años, después de la pandemia decidió darse un ‘last dance’. En este segundo periplo, destaca la defensa contra Lewis Hamilton en Hungría 2021, que dio la victoria a su compañero de carrera y la cual se coronó como la Acción del Año por la FIA. Misma nominación que recibe la última hazaña del asturiano en el GP de Brasil de este año, cuando en la última vuelta adelantó a Checo Pérez para finalizar en la tercera posición.

Te puede interesar: Álex Márquez revela el veto de Yamaha que le impidió fichar por la escudería: “Ningún miembro de la familia”

El barcelonés define estas acciones como “espectaculares”: “Lo de Fernando Alonso en Brasil fue espectacular. Creo que también lo hará con 44 años...”. Después, quiso puntualizar que “defenderse con el mismo coche siempre es difícil, pero hacerlo con un coche que es peor y sin DRS, tiene un mérito muy grande”. Palou tiene claro qué cosas se quedaría del asturiano y cuáles le gustaría aprender: “De Fernando me quedaría con la estrategia de defender, saberse defender en cada momento y leer un poco mejor la carrera”.

La edad siempre ha sido un tema cuestionable para Alonso, que, pese a sus 42 años, sigue demostrando que tiene capacidad para estar en la élite automovilística. Palou tiene claro que la edad no es más que un número y no supone un límite para su compatriota: “¿Si entiendo que lo haga con 42 años? Yo creo que lo hará también con 44... No creo que la edad le vaya a impedir rendir al máximo. De hecho, como él dice y cómo he visto en mi compañero Scott Dixon, que tiene 43, no pierden velocidad. Hay gente que sí pierde la velocidad, pero hay otros como Fernando o (Scott) Dixon que no la pierden y simplemente son más sabios, tienen más experiencia y te hacen jugadas como esa que te dejan boquiabierto”.

Abandono de la Fórmula Uno

Alex Palou salió de McLaren abandonando así la Fórmula Uno y se adentró en la disciplina estadounidense de Indycar. Sin embargo, el catalán asegura que la F1 “nunca había sido su objetivo único”: “Obviamente, todos los pilotos quieren llegar a la Fórmula 1, pero siempre creo que he sido un piloto que ha sabido que hay muchas más oportunidades”.

Con dos títulos mundialistas, Palou asegura que “estar en Estados Unidos es como un sueño”. “Sé la suerte que tengo de estar ahí en Indycar, con coche y con equipo para luchar por victorias. Pero bueno, tuvimos la oportunidad en McLaren. Creo que la exprimimos al 100% con los test con los coches antiguos y luego en los Libres 1 de Austin, que aprendí mucho y me lo pasé muy bien. Pero ahora estoy centrado al 100% en la IndyCar y en intentar conseguir más títulos”, concluyó.