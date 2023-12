Álex Márquez revela el veto de Yamaha que le impidió fichar por la escudería: “Ningún miembro de la familia”

Alex Márquez, el piloto de Gresini Racing. (MotorSport)

Álex Márquez afrontaba esta temporada 2023 como su primer año en Ducati con el equipo Gresini Racing. Sabía que este año tenía que demostrar que su nivel estaba a la altura de estar en MotoGP. Con un noveno puesto en la general, el menor de los Márquez se subió al podio en dos ocasiones en carreras largas y consiguió otras dos victorias al sprint. Sin embargo, su salto a la categoría reina no fue sencillo, y así lo relata el propio piloto en el documental ‘Álex’ estrenado el 6 de diciembre en DAZN.

No fue hasta su quinto año en la categoría de Moto2 cuando el de Cervera pudo levantar el Campeonato. Era 2019 y este título mundial le concedió la oportunidad de poder pasar a la máxima categoría de motociclismo. Su opción más clara era Petronas, el equipo satélite de Yamaha. De hecho, Álex explica en el documental que llegó a firmar por el equipo fundado por Razlan Razali, pero la casa de Iwata no dio el visto bueno por el veto a la familia Márquez. “Era el quinto año en Moto2, se me había criticado por eso. Yo hacía años que quería subir a MotoGP. En mitad de año, en Brno, tuve una oferta para hacer un año en Moto2 y creo que eran dos en MotoGP, con el Petronas Yamaha. Fabio Quartararo estaba delante, luchando con Marc, y era una moto que me gustaba. Creía que era buena para mi estilo de pilotaje, pero no terminó de salir, por ‘X’ razones”, comienza explicando Álex.

Las razones no iban más allá de la rivalidad existente entre su hermano Marc y Valentino Rossi, que comenzó en 2015. El italiano acusó a Márquez y Lorenzo de estar compinchados para perjudicarlo. Desde Yamaha, parte del paddock y el propio Rossi entendieron que Márquez se ‘vengó' de sus palabras molestando al piloto en Malasia, lo que terminó con la polémica patada del italiano al español y con Márquez en el suelo. La paz llegó en 2016, con la muerte de Luis Salom en Montmeló. Valentino se acercó a darle la mano a Marc y felicitarlo por su carrera. Sin embargo, en 2018 se reabrió en el GP de Argentina, lo que dejaba la rivalidad más candente que nunca justo en el momento de Álex fichar por la escudería japonesa.

Razlan Razali, quien también aparece en el documental, ratifica lo ocurrido en 2019: “Yo era el team principal del Petronas SRT. En 2019 teníamos una moto en Moto2, pero Dorna nos dio otro asiento para la temporada 2020. Me gusta Alex, y estaba en mi lista de favoritos. Así que tuvimos algunas reuniones secretas y firmamos en el motorhome de los Márquez para que estuviera con nosotros un año en Moto2 y, en 2021, cuando Fabio se fuera al equipo oficial, subir a Alex a MotoGP con nosotros”. “Y tengo una foto aquí... porque yo lo firmé y entonces vinieron Marc y Alex. Realmente firmamos el contrato para que Alex estuviera con nosotros. Esto fue en agosto de 2019, a las 10 de la noche. Le comenté a Yamaha que quería fichar a Alex para Moto2 y, después, para MotoGP. Y Yamaha dijo: ‘No. Ningún miembro de la familia Márquez puede estar en Yamaha’. Yo les contesté, ‘¿Por qué? Este es mi equipo...’. Fue por Marc y por lo que pasó en 2015. Se convirtió en algo personal para ellos”, aseguró el malasio.

Marc Márquez: “Es triste que esto pase en el paddock”

El mayor de los Márquez, ocho veces campeón mundial, apareció en el documental sobre la figura de su hermano para dar su versión sobre lo ocurrido: “Se firmó en nuestro motorhome, en 2019, en Brno. Razlan, valiente y honesto, valoró lo que era Alex como piloto sin llegar a pensar que esto podía molestar en el lado azul. Por lo que sé, cuando este nombre llegó al box de Yamaha, lo vetaron, tal cual. Incluso siendo un equipo satélite, que firmaba con Petronas. Más que rivalidad con Rossi, siempre he tenido rivalidad con Yamaha. Con Lin Jarvis nunca nos hemos hablado mucho”. Marc fue claro en su opinión respecto al veto que recibió su familia: “Es triste que esto pase en el paddock, porque yo creo que aunque sea familia, o amigos, se tienen que diferenciar las cosas. Y ya te digo yo que muchos amigos en el paddock se hablan más las cosas técnicamente de lo que nos hablamos yo y mi hermano”.

Álex Márquez quiso quitarle importancia al asunto y prefirió no hablar de veto como tal: “Yo no hablaría de veto. Más que eso, fue que no hubo el OK de Yamaha. Al ver esa situación y al ver eso, decidí no hacerlo conjuntamente con mi equipo y quedarme en el Marc VDS. Y en la siguiente carrera, en Austria, decidí quedarme un año más porque no tenía ninguna opción de subir a MotoGP”. Finalmente, a mitad de 2020, tuvo la oportunidad de incorporarse a Honda y ocupar el hueco de Lorenzo junto a su hermano.