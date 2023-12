Estos son los bancos que cobran hasta 60 euros de comisiones en diciembre

Banco Santander: Los clientes del banco que no tengan domiciliada una nómina, una pensión de, al menos, 300 euros, o una prestación por desempleo tendrán que pagar este mes, como todos los demás, una comisión de mantenimiento de 20 euros. La tarifa no aplica a los titulares de la Cuenta Online, que no tiene gastos de mantenimiento, independientemente de la vinculación de los clientes.