Esta es la comunidad de España con más desahucios por impago de alquiler

Decenas de personas se concentran en Móstoles para protestar por el desahucio en el bloque La Dignidad. (Helena Margarit Cortadellas)

Los desahucios han caído un 32,7% durante el segundo trimestre de 2023 en comparación con el mismo período del año pasado, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que toma como base los registros de los juzgados mercantiles para la elaboración de sus informes. La suma total de desahucios asciende hasta los 7.279, aunque la brecha por comunidades no deja de crecer. De todos los casos contabilizados, 5.306 derivan del impago de alquileres, mientras que un pequeño porcentaje es fruto de ejecuciones hipotecarias (1.497). Los desalojos restantes obedecen a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias han experimentado una bajada interanual del 37%, consolidándose como la categoría con una disminución más pronunciada. Los bancos, no obstante, siguen estando en el punto de mira. Las entidades aseguran que este es el “último recurso” que utilizan, aunque las familias, sobre todo las más vulnerables, discrepan y reconocen que los bancos tienen cada vez más pisos en propiedad. La desinformación y el fantasma de la okupación hacen flaco favor a los inquilinos. Los sindicatos y los agentes sociales, de hecho, llevan meses reclamando más flexibilidad a la hora de utilizar el Código de Buenas Prácticas, un mecanismo que nace precisamente para proteger a los hipotecados.

Te puede interesar: Afrontar un desahucio siendo madre soltera con dos hijos: “El banco no quiere negociar un contrato, nos echan a la calle”

El hecho de que los bancos cada vez tengan más propiedades en el mercado inmobiliario no beneficia en absoluto a las familias vulnerables. No son casos aislados y muchos inquilinos, ante la imposibilidad de “regularizar” su situación y firmar un contrato de alquiler asequible, tienen que abandonar forzadamente el que algún día fue su hogar. En términos generales, la comunidad autónoma con más desahucios es Cataluña (2.274). Los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos reflejan una tónica similar.

Orden de desahucio para un hombre con esclerosis múltiple y su madre de 79 años: “Quieren echarnos y vender la casa”

Cataluña, la comunidad española con más desahucios

Los datos son claros. Cataluña es, con diferencia, la comunidad autónoma donde más sentencias de desahucio por impago de alquiler se han resuelto a favor de los propietarios durante el segundo trimestre de 2023. La cifra asciende hasta los 1.621 casos, es decir, tres de cada diez desahucios se han producido en territorio catalán. La segunda posición la ocupa la Comunidad Valenciana, con 803 casos. El podio lo completa Andalucía, con 658 desahucios en el período seleccionado. La Comunidad de Madrid, por su parte, suma un total de 492 sentencias de este tipo, según el citado informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El mismo estudio refleja también el número de lanzamientos solicitados ante los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales. El dato, en este sentido, permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, la solicitud de un desahucio no siempre supone que este haya sido ejecutado. El número de peticiones recibidas por los servicios comunes durante el segundo trimestre de 2023 ha sido de 13.516, un 21,1% menos que en mismo trimestre del año pasado. Con todo, solo se han tramitado 7.279 desahucios, un 36,7% menos que en los meses de abril, mayo y junio de 2022.