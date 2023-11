¿Quién manda más: Sánchez o los independentistas? Alfonso Guerra responde a Pablo Motos en El Hormiguero: “En algunas cosas solo Puigdemont”

Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno en el Hormiguero (El Hormiguero)

Este miércoles ha acudido a divertirse al Hormiguero el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra, quien abandonó la política activa en el año 2014. Ahora ha ido al programa de las hormigas a presentar su nuevo libro, una autobiografía titulada La Rosa y las espinas, donde hace un repaso de su trayectoria tanto política como personal. El político también ha hablado del nuevo Gobierno liderado por Pedro Sánchez, de la ley de amnistía que tanta polémica ha suscitado por parte de la oposición y parte de la población y que ha provocado semanas de protestas en la sede socialista de Ferraz, de Carles Puigdemont; de la izquierda y de su relación con el PSOE.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos, el presentador del programa, le ha preguntado a Alfonso Guerra quién manda más si el presidente del Gobierno o Carles Puigdemont. Ante lo que el exvicepresidente ha contestado: “En algunas cosas solo manda Puigdemont”. Respecto a ley de amnistía y si cabe o no, como le ha preguntado el presentador, Guerra considera que primero es necesario preguntarse si la merecen.

“Los que dieron un golpe de Estado y dicen que van a volver a hacerlo, ¿esos lo merecen? Mi respuesta es un no rotundo. Y hay que pensar, antes de si cabe o no, que el procedimiento de redacción es un poco raro. ¿Dónde se ha visto que las leyes la redacten los delincuentes? Los propios beneficiarios de la ley son los que la redactan, eso la inhabilita”. Por último considera: “¿Cabe o no cabe en la Constitución?, yo cuando digo que no cabe, repito las palabras de lo que dijo el presidente del Gobierno”.

También ha hablado de que nunca pensó que un presidente del Gobierno ni nadie negociaría el apoyo con unos delincuentes a cambio de borrar un delito. “Yo esto no puedo entenderlo porque no es sensato y en la vida uno puede tener ideas alocadas, pero hay que tener sensatez”. Además, ha cuestionado cómo es posible que un presidente del Gobierno negocie con una persona que está buscada por la justicia, que es “un prófugo, que declaró Cataluña independiente y cogió la maleta y se fue”. A lo que añade que cree que ha habido un error de cálculo. “Si el presidente le hubiera dicho a todos los partidos, ‘si queréis me votáis y si no ya sabéis lo que viene’, le habrían votado sin darle nada y han conseguido muchísimo”.

El PSOE y Podemos

El presentador también le ha preguntado si habría votado a favor de la amnistía, a lo que ha contestado: “Me hubiera ido a mi casa. En realidad me fui a tiempo porque vi venir lo del podemismo”. Sobre si el PSOE se ha podemizado, explica: “Yo creo que mucho, seguramente nos son conscientes de cuánto y el podemismo no tiene nada que ver con el socialismo”. Respecto al tipo de izquierda que existe actualmente, considera que ahora es muy “retrógrada y reaccionaria”, y “tienen esa vigilancia de las costumbres y yo quiero libertad de expresión, me dan pena los humoristas que no pueden hablar de nada” A lo que añade: “Lo políticamente correcto es antidemocrático”.

Pablo Motos también le ha preguntado cuándo se “jodió” el PSOE, ante lo que Guerra ha asegurado: “Tiene mucho que ver con el proceso de las primarias, desde el primer día dije que primarias no porque destruiría el partido, las primarias crean cesarismo automáticamente”. Y sobre si podría surgir otro PSOE, ha relatado: “Yo creo que no, puede ser que se anime gente a hacer plataformas, pero como otro PSOE no lo veo, es un partido que tiene 140 años, ha pasado por condenas, muertes, cárcel, ha pasado por todo, este es un partido que seguirá y las ideas permanecerán”.