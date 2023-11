Muere Francesc Picas, excantante de Loco Mía, a los 53 años.

Francesc Picas.

Los fans de la música española de los 80 y 90 están de luto. Este miércoles ha fallecido el excantante del grupo Loco Mía, Francesc Picas, a los 53 años. La noticia de su muerte trascendió este martes por la noche en una página de fans de Facebook, sin embargo, en ese momento no se dieron más detalles ni se explicó el motivo del fallecimiento. “Nos anunciaron que nuestro poeta dejó esta tierra el 18 de noviembre para unirse a los seres celestiales que lo esperan. Aún me cuesta tu partida. Dios te tenga en su gloria… Un día me dijiste que los abrazos no saben de distancias. Te abrazo infinito hasta el cielo querido Francesc Picas”, reza el texto publicado en la red social.

Y este miércoles lo ha confirmado la familia, que ha pedido privacidad y que se “preserve con todo el amor y respeto” el legado humano y artístico del artista de Barcelona. “La luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca en la eternidad. Él permanece en los corazones y en la memoria de todos aquellos que tanto lo amamos”, se puede leer en una publicación de Instagram desde la misma cuenta del cantante. Para terminar, se cita una de sus frases: “Si somos Luz, todo es posible. Y si somos Luz, todos somos Uno”.

Las redes sociales se han llenado de despedidas al intérprete de Medley Bendición, una de ellas, de las más emotivas, la de su compañero Adrian Monziar. ”Inmensa es la pena que me invade al tener que despedirme de un amigo y un artista que ha significado tanto en mi vida”, comenzó. “Sin embargo, siento que sólo puedo estar agradecido eternamente por haber tenido la oportunidad de haber vivido una amistad de esta categoría”, agregó. El artista acompañó estas líneas con una serie de fotografías en las que aparece junto a Francesc. En algunas de ellas aparecen trabajando juntos.

“Jamás borraré de mí tu generosidad, elegancia, artesanía, tus consejos sobre la música, las exquisitas conversaciones —ha escrito Monzair— las increíbles historias de Loco Mía, el gran equipo que hicimos entre todos, las maravillosas obras artísticas, musicales y audiovisuales que parimos con La Xarxa y, sobre todo: el profundo amor y pasión por el arte y la belleza que siempre nos unió por encima de cualquier cosa”. “Todo esto lo llevaré conmigo para siempre como un tesoro y lo honraré allí donde esté. Te echaré de menos siempre, Arquitecto. Te amamos, en clave eterna. Gracias, Francesc”, ha concluido.

El éxito de Loco Mía

El grupo de música Loco Mía fue una banda española de pop y música electrónica que se formó en la década de 1980. Su estilo se caracterizaba por su música bailable y su imagen extravagante, con atuendos llamativos y peinados elaborados. La banda alcanzó cierta fama en España y en otros países de habla hispana gracias a canciones como Loco Vox y Rumba, Samba, Mambo. Su música fusionaba elementos de la música electrónica con ritmos latinos, lo que los hizo destacar en la escena musical de la época.

Sin embargo, a pesar de su éxito inicial, Loco Mía tuvo cambios en su formación a lo largo de los años y enfrentó algunos desafíos. A pesar de esto, dejaron una huella en la música pop de los años 80 y se les recuerda por su estilo único y sus videos musicales extravagantes. En agosto, Francesc Picas brindó una entrevista a Mariana Dahbar, en Infobae, en la que habló de su tiempo en la banda de electro-pop.

“¿Fue feliz en Loco Mía?”, le preguntó la periodista. “Sí, pero y ha sido una lucha continua”, replicó él. “Después de Loco Mía —continuó— yo saqué un disco como solista, Bendición, que estuvo muy bien y funcionaba muy bien, pero vivía de toda la sombra del grupo. Y una vez más tuve q también ha sido un ancla que me ha mantenido en un lugar muy determinadoue huir porque el síndrome me perseguía.