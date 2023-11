Medina Cantalejo, responde al presidente del Getafe: “¿Profesionales qué son, arquitectos? Proponer es fácil y barato”

El presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española Luis Medina Cantalejo. (RFEF)

El Comité Técnico de Árbitros, con su presidente, Luis Medina Cantalejo, al frente, han comparecido este miércoles en la Ciudad del Fútbol con el objetivo de hacer un balance del primer tercio de la temporada de LaLiga. Tras esto, han atendido a los medios de comunicación para responder las inquietudes de los revuelos de estos últimos meses, como las declaraciones de Florentino Pérez en la asamblea anual del Real Madrid o las críticas al VAR de Ángel Torres.

El presidente del Getafe ya apuntó hace una semana en la presentación de las nuevas oficinas del club, que en su opinión el VAR debería de tomarse un año de relax y volver con un grupo de profesionales formados. El martes, Ángel Torres acudió al programa Estadio Noche de Onda Cero, donde volvió a reiterar la idea que tiene sobre este sistema. En su opinión, hay que formar a un grupo de gente, no necesariamente árbitros, para que se encarguen de esta función: “Los árbitros deberían dejar el VAR mientras están actuando en activo”. Medina Cantalejo ha querido aprovechar este miércoles para responder al actual presidente azulón: “¿Profesionales qué son? ¿Arquitectos? ¿Panaderos? ¿Jugadores? ¿Ex árbitros que lleven diez años fuera y no conozcan el VAR? Aquí proponer es fácil, es barato, pero hay que entrar al fondo del asunto”. El máximo representante del CTA asegura que “el VAR no es la panacea” y que “va a seguir”.

Cantalejo ha asegurado que los problemas están en todos los países como Inglaterra o Italia, pero “es así”. “Si alguien tiene una solución magistral o mágica para ayudar a mejorar, las puertas están abiertas. Preparamos a los árbitros cada día de la semana. Son conocedores de la normativa, los protocolos, el ambiente...”, aseguró el presidente el CTA. Este aseguró que cuando la institución perjudica o se cree que perjudica al equipo, “el VAR es muy malo”, mientras que cuando las decisiones no afectan directamente no lo es.

En esta misma línea, le han preguntado sobre el revuelo que causó un artículo de ARA que revelaba la existencia de una sala paralela al VOR, cuya existencia se desconocía, incluso por los entrenadores. “Xavi, Ancelotti o Simeone no conocen la sala paralela a la sala VOR igual que yo no conozco los vestuarios del Bernabéu, de Montjuic o del Metropolitano”, aseguró Cantalejo. “Si alguien piensa que hay un túnel que nos metemos, aparecemos en la otra sala y decimos que piten penalti... No, no hay una sala secreta”, zanjó sobre el tema. Además, Clos Gómez quiso añadir que existía una “sala de simulación en la planta de arriba del VOR”, advirtiendo de la existencia “por si acaso en un futuro sale que es una sala secreta”.

Sobre el ‘caso Negreira’': “Si alguien de nuestro gremio ha estado ahí, que se sancione ya”

El pago durante años del FC Barcelona a un grupo de árbitros asciende a una cantidad de 17 millones de euros. El caso está en manos de la fiscalía, aunque todo parece a apuntar que esos pagos se efectuaron. Esto ha sucumbido el panorama del fútbol español y se ha puesto en duda la credibilidad de los organismos que dirigen este deporte. “Nosotros pusimos en manos de fiscalía, antiviolencia, integridad, toda la información que nos requerían y más, por anticipado, una transparencia absoluta. Se inició un proceso judicial, en el que estamos inmersos”, asegura Cantalejo. “Nosotros lo que queremos es que, definitivamente y cuanto antes esto se resuelva, y que quien lo haya hecho, que lo pague, sea de la familia Negreira, sea del Barcelona, o sea quien sea, y si hay alguien más, y este juez tiene nombre y apellidos de algún árbitro que haya estado metido en esa trama, que lo pague, al máximo que la justicia estipule”, zanjó.

Cantalejo asegura que este revuelo ha hecho “mucho daño, no solo al arbitraje, sino también al fútbol español”. “Si hay alguien de nuestro gremio que haya estado que se sancione ya, pero que un juez haga esas apreciaciones, me parece, ante todo, inadecuadas”, quiso concluir sobre el tema.

¿Deberían salir los árbitros en rueda de prensa posterior al partido?

El CTA aboga por la opción de hacer públicas los audios del VAR, sin embargo, la normativa de la IFAB desestimó dicha petición, que prohíbe hacerlo “en vivo”. Sin embargo, se han querido reunir con LaLiga para ver qué se puede escuchar en el diálogo de los árbitros y “puede servir para aclarar determinadas circunstancias”. Con esta nueva apertura se busca una mayor transparencia, y la consideran “un paso adelante” para el CTA. En este avance, no se considera que los árbitros salgan a comparecer en rueda de prensa para aclarar situaciones polémicas del partido. “No, el árbitro no va a salir a hacer declaraciones”, fue contundente en su respuesta Medina Cantalejo.

Asegura que en el caso de que saliesen y enfrentasen las preguntas de los medios, lo primero que “se le va a preguntar sobre algo que no ha tenido tiempo de visualizar”, y segundo, “no le vais a tratar igual que a los jugadores, eso es indiscutible”. Además, advierte del ‘peligro’ de estas declaraciones inmediatamente después de que el encuentro finalice: “Le preguntáis algo, da su opinión, y luego nosotros como comisión analizamos la situación y opinamos lo contrario”. Cantalejo es firme en esta decisión, apoyándose en que en ningún lugar del mundo ocurre, asegurando que “se hizo en Holanda y se tuvo que quitar”.

Florentino Pérez, en el foco de la polémica

El presidente del Real Madrid puso en duda en la Asamblea anual del club la credibilidad del VAR y del arbitraje, confiando en una recuperación de prestigio y reputación de la RFEF. “No hablaré de la RFEF, que atraviesa un proceso de regeneración que confío recupere su prestigio y reputación. Asuntos tan importantes como la calidad del arbitraje y el VAR... dependen de ellos. Nadie sabe quién traza las líneas del VAR o qué frame se elige para ello. Esto es una constante y genera dudas sobre el arbitraje”, fueron las palabras de Florentino.

“Respetamos las opiniones de todo el mundo, las ha hecho en el foro de su Asamblea, sus seguidores, sus socios, estarán contentos o no. Por nuestra parte, creo que positivo para el arbitraje solicitar una intervención gubernamental en la estructura no es. Que dejemos de pertenecer a la RFEF y nos vayamos solos, lo desconozco, pero respeto sus declaraciones, pero no las puedo compartir”, concluyó Cantalejo.