Alex Roca publica un vídeo contando su historia: “De pequeño me preguntaba por qué me ha pasado esto a mí”

Si había gente que no le conocía, tras la maratón de Barcelona del pasado mes de marzo ya nadie olvidaría su nombre: Alex Roca, el primer atleta con un 76% de discapacidad física en completar una maratón (42 kilómetros). Ahora ha compartido un video en sus redes sociales dando las gracias a toda la gente por el cariño que ha recibido desde entonces, donde aparece él con cinco años, cuando todavía no tenía la discapacidad y “podía abrir las manos”, explica. En Barcelona, cumplió el reto que se había marcado, pero logró mucho más. Se convirtió en un ejemplo de lucha y espíritu de superación, todo un ejemplo a seguir en el mundo del deporte y en la vida.

A los seis meses de vida, Alex sufrió un herpes cerebral que le paralizó la mitad izquierda de su cuerpo y perdió el habla debido a una encefalitis viral herpética. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para cumplir sus objetivos, dado que ha logrado todo aquello que se ha propuesto. Sus mensajes a través de redes sociales sirven de inspiración a miles de personas, donde muestra todas las carreras y entrenamientos que lleva a cabo, así como su lado más divertido. Ahora, ha decidido compartir una publicación a modo de reflexión con habla de cómo se ha sentido en diferentes momentos de su vida.

“El video más duro de mi vida”. Así es como ha titulado a la publicación que ha compartido en su cuenta de Instagram. “Durante muchos años me costaba ver este video. Durante mucho tiempo miraba mis manitas como cogías la galleta y cómo se abrían al 100%. Y es que, resulta que las imágenes que habéis visto hace unos instantes son de mi yo a los cinco meses, cuando aún no convivía con una parálisis cerebral y un 76% de discapacidad física”, comienza explicando a través de la voz de su mujer.

En el video explica que de pequeño no entendía por qué le había pasado eso: “Cuando a los seis meses me invadió este herpes mi vida cambió y la de toda mi familia. Y ahora me veis en la actualidad y no os voy a mentir, muchísimas veces de pequeñito me preguntaba por qué a mí, por qué me ha pasado esto a mí, por qué tengo yo esta mala suerte”.

Alex Roca asegura que le ha ayudado mucho rodearse de “personas maravillosas”

Tras los malos recuerdos, relata: “Ahora mismo veo mi vida de una forma diferente. Y es que gracias a mi parálisis cerebral soy quien como soy, soy quien soy”. Aunque también le ha añadido un punto gracioso que tanto le caracteriza: “Y que bueno que estoy”. Para concluir asegura: “Aun así, eso no significa que no haya tenido que trabajar muchísimo mi autoestima y me ha ayudado mucho rodearme de personas maravillosas. Pero sí, ahora la vida no me para, porque aparte de estar bueno, tengo muchos retos que cumplir”.

En el texto que acompaña al video ha querido agradecer todo el cariño que ha recibido, el cual le hace sentir “afortunado de tener la vida que tengo”. “No cambiaria nada de mí y mucho menos si esto me hiciera alejarme de vosotros. Gracias por apoyarme. Juntos quiero que cambiemos el mundo y que nadie nunca reciba un mal comentario negativo. Viva la diferencia y viva la parálisis cerebral”.