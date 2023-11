Piqué suaviza su crítica al Real Madrid por la Champions: “No quiero quitarles mérito, pero hay una cosa evidente”

Imagen de archivo de Gerard Piqué (EFE).

Cada vez que Gerard Piqué tiene un micrófono delante no deja indiferente a nadie. Referirse al exjugador azulgrana siempre ha significado hacerlo de alguien sin pelos en la lengua y eso es algo que el catalán volvió a demostrar en una charla junto a Ibai Llanos. No se cortó al hacer mención a varios temas. Uno de ellos fue el Real Madrid y la última Champions ganada por el cuadro blanco. “No será recordada nunca”, afirmó hace en una entrevista con RAC1, ahora, diez días después, el exjugador del Barcelona insiste en sus palabras durante una charla con Ibai Llanos. “Claro que el aficionado del Real Madrid la va a recordar. Yo hablo a nivel europeo”, inicia.

Ante tales declaraciones, Ibai le contestó que “todo el mundo se acordará de esa Champions” y Piqué le replicó. “No, todo el mundo no. No estoy diciendo que tú o el aficionado del Madrid no la recuerde, claro que la recuerda. Yo estoy diciendo que el aficionado futbolero que dentro de 7 años va a mirar para atrás, la gente no se acuerda lo que pasó en los cuartos u octavos de final del 2021. Sé que jugasteis contra el Chelsea, el City y la final, pero no me acuerdo ni del equipo de cuartos”, insistió un Piqué que llegó incluso a afirmar que los aficionados azulgranas no celebrarían un trofeo ganado de esa forma.

“Quien no quiera entenderlo, no lo va a entender”

En otra entrevista, esta vez con la Cadena Ser, el exjugador azulgrana ha matizado sus palabras. “Quien no quiera entenderlo, no lo va a entender. No le quiero quitar ningún mérito al Real Madrid, ni obviamente a la Champions que ganaron. A partir de ahí el cómo se gana. Y ahí es donde entra el debate. Vengo del Fútbol Club Barcelona, donde como muchos sabéis el juego es muy importante, ser superiores para ganar. Pasa en las cinco Champions que gana el Barça. Las cinco son ganandas, también LaLiga, y siendo superiores en todos los aspectos a todos los equipos”, argumenta Piqué, poniendo en valor el juego del club azulgrana en las Ligas de Campeones logradas en 1992, 2006, 2009, 2011 y 2015.

“Esto es una evidencia y podemos debatirla porque al final esto es fútbol. Se puede debatir de muchas maneras. En la última que gana el Real Madrid, en 2021, es una evidencia que en todas las eliminatorias a doble partido más la final en ninguna, el Real Madrid es superior al rival. Y ahí, pues nos podemos encallar y hablar durante tres horas al respecto. “No quiero quitarle mérito al Madrid, tiene otras muchísimas cosas increíbles este club: luchar hasta el final, las remontadas épicas…”

“Al Barça nunca le dará con cinco minutos para pasar una eliminatoria”

“Precisamente eso de las remontadas épicas que dices hará que precisamente la Decimocuarta sea la que más van a recordar durante mucho tiempo, a lo mejor con otro juego diferente: sin dominar, sin jugar muy bien, tuvieron que remontar… pero precisamente eso es lo que hará que durante mucho tiempo muchos madridistas y yo creo que algunos no madridistas la recuerden. Porque claro, remontar ante el PSG, ante el Chelsea, ante el City y luego la final hacen que la recuerdes más”.

“Pues matizo mis declaraciones, O sea, no lo van a recordar por el juego, la van a recordar por otras cosas. Fueron superiores cinco minutos en el Bernabéu, pero que con esto les basta. Y esto es la grandeza del Real Madrid. Y es que es increíble, porque parece que es como un demérito, pero no. Que con cinco minutos te valga para ganar unas semifinales de Champions, que creo que era el partido contra el City, es algo bueno. Al Barça nunca le dará con cinco minutos para pasar una eliminatoria”, sentencia.