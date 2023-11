Piqué vuelve a subestimar la última Champions ganada por el Madrid: “Si el Barça gana de esa forma habría gente que no se sentiría orgullosa”

Imagen de archivo del exjugador del Barça (Gerard Piqué).

Cada vez que Gerard Piqué tiene un micrófono delante no deja indiferente a nadie. Referirse al exjugador azulgrana siempre ha significado hacerlo de alguien sin pelos en la lengua y eso es algo que el catalán volvió a demostrar en una charla junto a Ibai Llanos. No se cortó al hacer mención a varios temas. Uno de ellos fue el Real Madrid y la última Champions ganada por el cuadro blanco. “No será recordada nunca”, afirmó hace en una entrevista con RAC1, ahora, diez días después, el exjugador del Barcelona insiste en sus palabras durante una charla con Ibai Llanos. “Claro que el aficionado del Real Madrid la va a recordar. Yo hablo a nivel europeo”, inicia.

Ante tales declaraciones, Ibai le contestó que “todo el mundo se acordará de esa Champions” y Piqué le replicó. “No, todo el mundo no. No estoy diciendo que tú o el aficionado del Madrid no la recuerde, claro que la recuerda. Yo estoy diciendo que el aficionado futbolero que dentro de 7 años va a mirar para atrás, la gente no se acuerda lo que pasó en los cuartos u octavos de final del 2021. Sé que jugasteis contra el Chelsea, el City y la final, pero no me acuerdo ni del equipo de cuartos”, insistió un Piqué que llegó incluso a afirmar que los aficionados azulgranas no celebrarían un trofeo ganado de esa forma.

“Aquí ganamos una Champions como la última que ganó el Real Madrid y te digo que la gente lo celebraría, pero habría gente, la más purista, que no se sentiría ni orgullosa. Y te estoy diciendo una barbaridad, Ibai, lo sé. La última Champions que ganó el Madrid no fue superior en ninguna de las eliminatorias, no será recordará nunca. Quizá ganemos menos, pero que cuando ganemos es impactante, cuando ganan ellos, es una más”.

Piqué: “Aquí, ganamos una Champions como la que ganasteis vosotros, la última, y te digo que habría gente, la más purista, que no se sentiría ni orgullosa”.

pic.twitter.com/RMQf5xT4Ej — David Álvarez (@davidalvarez) November 18, 2023

Ancelotti le contestó

Horas después del primer comentario vertido por Piqué, Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid y director de orquesta de aquella Champions ganada a la heroica, contestó al exzaguero catalán. “Vive en su mundo, ningún madridista olvidará la Decimocuarta, es una Champions que se recordará de por vida”, afirmó de manera contundente.

“Estamos en un país donde hay más gente del Madrid que del Barça. El Madrid es el de la capital, siempre seremos los que estamos a un lado y tratamos de molestar. No hay que entrar en estas guerras y hacer nuestro camino, que va muy ligado al de ellos por la rivalidad, pero trataría centrarme en quiénes somos”, afirmó el exfutbolista y presidente de la Kings League.

Sobre el actual bache que está atravesando el Barça y su comparativa con los blancos, Piqué quiso lanzar un dardo: “El Madrid actual es más de lo mismo. Transmite poco, pero sacan resultados y en febrero estarán vivos en todas competiciones. Y en la Champions ya veremos. Cuando nosotros ganamos, somos recordados por siempre, cuando ganan ellos, es una más. La última fue un milagro porque fueron inferiores en cada eliminatoria y no la recordará nadie”.