Las críticas de Stoichkov a Bellingham por llevarse el Golden Boy

El exfutbolista Hristo Stoichkov posa después de la entrega de premios de la gala del Balón de Oro 2023. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Hristo Stoichkov (Plovdiv, Bulgaria, 57 años) fue futbolista del FC Barcelona de 1990 a 1997. Durante esta etapa, en 1994, recibió el premio de Balón de Oro. El exjugador se ha visto envuelto en polémica en más de una ocasión, esta última ha sido por su opinión al respecto sobre el último jugador seleccionado para recibir el premio Golden Boy 2023, Jude Bellingham. En una entrevista con el diario Tuttosport fue contundente en su respuesta sobre si cree que se lo merecía o no. “¿Está de acuerdo con los 50 jurados de Tuttosport que votaron por Bellingham para el ‘Golden Boy’?”, le preguntaron a Stoichkov, quien fue contundente en su respuesta: “No”.

“No discuto el valor del Bellingham, es uno de los talentos más fuertes del mundo: tiene mucha clase y mucho cerebro. Para mí es una mezcla entre Laudrup, Kaká y el primer Pogba. El futuro es suyo”, aseguró el ex del Barça, quien pese a reconocer el talento del británico, cree que no ha conseguido “nada” esta temporada. “Peleará con Mbappé y Haaland por el próximo Balón de Oro, pero me gustaría saber qué ganó en 2023 entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid. Nada...”, apuntó.

El búlgaro quiso justificar su pensamiento sobre esto, desmereciendo los tantos de Bellingham que tanto impresionan a la afición blanca y al equipo, pero que según él no aportan mucho al equipo. “¿Qué éxito le han aportado estos goles al Real Madrid? Sabes bien lo que diría mi amigo Mourinho sobre los ‘títulos’... ¿Hablamos entonces de cómo acabó la última Bundesliga? El Borussia Dortmund tenía una ventaja de dos puntos sobre el Bayern cuando faltaban 90 minutos para el final del campeonato. Ellos jugaban en casa contra el Mainz, mientras que los bávaros estaban en Colonia. ¿Qué pasó faltando 5 minutos? Tuchel presentó a Musiala, que en el tramo final marcó el 3-2 para el Bayern mientras que el Borussia no pasó del empate 2-2 en casa y adiós título por diferencia de goles...”, añadió.

Lejos de ser una crítica sin fundamento, Stoichkov se mojó sobre el futbolista que él considera que se merecía más el galardón de mejor futbolista europeo menor de 21 años: “Dado que Gavi no era elegible por reglamento, habría recompensado a Musiala (Bayern) o Balde (Barcelona)”.

Stoichkov, sobre Lamine Yamal: “Tiene que crecer mucho tácticamente”

Hablando de jóvenes futbolistas que están despuntando en el panorama actual del fútbol, quiso dedicar unas palabras a Lamine Yamal, el jugador del FC Barcelona que está recién estrenado con la selección española: “A veces es incontenible en su regate. Pero tiene que crecer mucho tácticamente. Si le doblan se vuelve testarudo con el balón”.

“Necesitaría un entrenador tipo Johan Cruyff para ayudarle a madurar. Pero hoy no existe Cruyff . Ni siquiera el gran Guardilla ni ningún otro estilo ‘top’, Klopp y Ancelotti son como Johan...”, zanjó sobre una de las promesas del club azulgrana.