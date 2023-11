El ‘premio’ de una edil que pasó por Los Verdes, PSOE y Ciudadanos: 30.000 euros de sueldo por dar la alcaldía al PP tras una moción de censura

Víctor Gutiérrez, alcalde del PP, y María Jesús Mañero, de Ciudadanos.

El pequeño pueblo madrileño de Torrelaguna (4.900 habitantes) vive tiempos convulsos, políticamente hablando. Tras las elecciones municipales de mayo, una coalición formada por el PSOE y la Candidatura de Unidad Vecinal de Torrelaguna (IU, Podemos y Alianza Verde) se hizo con la alcaldía gracias al apoyo de la única edil de Ciudadanos, María Jesús Mañero. Esta, en un comunicado, señaló que daba su voto positivo a los socialistas (que llevaban 24 años gobernando ininterrumpidamente el municipio) “a cambio de nada”. Así, el socialista Eduardo Burgos se hizo con el bastón de mando, aunque no había ganado los comicios. Pero consiguió aunar una mayoría. Hasta ahí todo normal. Así funciona la democracia.

Seis meses después, Mañero ha conseguido cambiar las tornas en la localidad y en octubre decidió dejar de apoyar al PSOE y la CUV y se alió con el PP. Presentaron juntos una moción de censura que se debatió en el Pleno municipal el pasado 2 de noviembre. El voto de Mañero fue decisivo, así que la moción salió adelante y le dio la alcaldía al candidato popular. ¿A cambio de qué? La respuesta ha llegado este 16 de noviembre, en el pleno de organización. El nuevo regidor, Víctor Gutiérrez, la ha nombrado primera teniente de alcalde y la ha puesto un sueldo de 30.000 euros brutos. Mañero llevará la concejalía de Cultura y Festejos.

Para el PSOE, es el “premio” que se ha llevado Mañero por cambiar de bando. En el anterior mandato, el único miembro de la Corporación municipal que tenía sueldo era el regidor: 40.000 euros brutos. Ahora, además del nuevo alcalde Gutiérrez, que mantiene el salario de 40.000 euros, se ha añadido el de Mañero, que percibirá 30.000 euros brutos anuales. El resto de ediles, sin dedicación exclusiva, simplemente cobran dietas por asistencia a Plenos, comisiones y Junta de Gobierno local.

En el escrito para registrar la moción de censura, los firmantes (los cinco concejales del PP y la única edil de Ciudadanos) explican que “la actual situación del Ayuntamiento de Torrelaguna, de ingobernabilidad, y de un caos considerable en la gestión de los asuntos públicos, ha llevado a los ediles firmantes de este escrito, procedentes de partidos políticos distintos, a dejar sus diferencias en segundo plano para acometer algunas soluciones que puedan corregir el rumbo errático del gobierno municipal y minimizar los graves efectos que están produciendo en los intereses de los vecinos”.

María Jesús Mañero, de rojo, cuando apoyó la investidura del candidato socialista Eduardo Burgos (en el centro), en junio de este año

Pero, ¿qué ha pasado en estos seis meses para que la edil Mañero haya pasado de apoyar a la izquierda a negociar una moción de censura con el PP? En el Pleno del pasado día 16 de noviembre asegura que su objetivo es “sacar brillo a un pueblo que está muy ennegrecido” y es que lógico dignificar el trabajo de un político con un sueldo. Seis meses antes, en el Pleno del 30 de junio, cuando apoyaba al PSOE, acusó al PP “de meter carroña y porquería contra ella” y pedía a los populares que “dejaran de calumniar su nombre”. No ha aclarado mucho a Infobae España. En conversación con este periódico, asegura que prefiere que hablen sus abogados.

Eduardo Burgos, el ya exalcalde socialista, prefiere no cargar las tintas y asegura que es muy evidente por qué ha cambiado de opinión. “Por 30.000 euros”. Tras las elecciones de mayo, “nos dijo que no quería nada a cambio por su apoyo. Pero una vez que fui investido nos pidió una liberación, un sueldo. Y la dijimos que no. Era cuestión de tiempo que pasara lo que ha pasado”. Y es que, según el PSOE de Torrelaguna, la carrera política de Mañero ha sido, cuanto menos, “muy cambiante”.

Esa carrera política se inició en el año 2003, cuando María Jesús Mañero fue de número tres en la candidatura a la alcaldía de Torrelaguna por Los Verdes, una lista de expulsados de IU. Solo duró cuatro años en esa formación. En las elecciones de 2007, aparece como número dos en la candidatura de una agrupación de electores. En 2011 se afilia al PSOE y, según fuentes socialistas, pide ir de número dos en la candidatura que se presentará en los comicios de ese año. No lo consigue, así que abandona el PSOE y crea su propio partido: Alternativa por Torrelaguna. En 2011 consigue ser concejal y forma coalición de Gobierno con el PSOE y otros grupos, siendo primera teniente de alcalde hasta 2015. Ese año se vuelve a presentar como cabeza de lista de Alternativa por Torrelaguna y decide apoyar al PP, aunque vuelve a gobernar el PSOE. Hasta que llegamos a 2019. Se pasa a Ciudadanos y encabeza su candidatura, puesto que repite en las elecciones de 2023, consiguiendo su acta de concejal “Suponemos que lo siguiente será acabar en el PP”, explican desde el PSOE.