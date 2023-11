Alonso, frustrado con el GP de Las Vegas: “Estos coches no están hechos para esto”

Fernando Alonso durante el GP de Las Vegas (REUTERS).

El GP de Las Vegas fue accidentado desde antes de que se apagara el semáforo. Uno de los coches del Drivers Parade dejó una mancha notable de aceite en la parrilla de salida. Si la pista estaba complicada, el incidente fue el colofón final de un cóctel que acabó siendo mortal para las aspiraciones del asturiano cuando los motores ya rugían. Alonso trompeó por completo en la primera vuelta y se tocó con el Alfa Romeo de Valtteri Bottas. “Creía que era el final”, aseguró Alonso tras verse del revés.

“La verdad es que salí bien, pero en la primera curva perdí el coche. No sé si estaba entre varios coche o fui yo solo... Pero cuando he visto al Alfa Romeo de Bottas enfrente he pensado que la carrera se había acabado. El nivel de agarre de la pista sí que era muy bajo. Con el neumático duro frío nos ha costado. Soy consciente de que este problema es igual para todos, pero es bastante peligroso un asfalto sin agarre en un circuito urbano. Hemos hecho más de lo que pensábamos, Lance ha salido p19 y ha acabado 5º, muy top. Conmigo hemos perdido una oportunidad, pero bueno, salía 10º, he acabado p9, está bien”, asegura.

¡Pudo ser una salida espectacular, pero esta vez no salió bien! 💥



Así fue la salida de Fernando Alonso#LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/IqmZckaCJB — DAZN España (@DAZN_ES) November 19, 2023

Una vez vista la bandera a cuadros, Fernando se pronunció sobre los acontecimientos que rodeaban a un gra premio marcado por el espectáculo y show fuera del trazado. “Sé que el espectáculo desde fuera parece bueno, pero estos coches no están hechos para tomar curvas a 80 kilómetros por hora, sino para rodar en Barcelona, en Silverstone, y maximizar el potencial de un F1. Hay que buscar un equilibrio en el calendario con carreras tradicionales. La carrera estuvo bien organizada, quizás los horarios eran demasiado tarde para los mecánicos, para la prensa y para los pilotos. Creo que el segundo año será mucho mejor, también sucedió así en Miami. Aquí hay cosas que mejorar, pero creo que en general fue un buen evento”.

Quejas sobre el trazado

“Creo que está bien. Pero el nivel de agarre del asfalto es muy bajo. Sé que es lo mismo para todos, pero en un circuito urbano es un factor muy peligroso. Lando Norris tuvo un accidente bastante fuerte, parecía que corríamos en condiciones mixtas, mitad seco mitad mojado, y eso en un circuito urbano es un poco extraño. Dentro del coche la carrera fue divertida, hubo batallas entretenidas. Pero el nivel de agarre y la temperatura del asfalto puso a los neumáticos bajo mucho estrés y con mucho graining. Quizás para el año que viene podemos aprender. Pero luego la carrera estuvo bien organizada, quizás los horarios eran demasiado tarde para los mecánicos, para la prensa, para los pilotos. Creo que el segundo año será mucho mejor, también sucedió así en Miami. Aquí hay cosas que mejorar, pero creo que en general fue un buen evento”, comenta Fernando.

Sainz tampoco quedó descontento. “La salida fue complicada. Pero a partir de ahí hicimos una buena remontada, limitando daños. Casi de penúltimo a sexto, no ha ido mal. La primera vuelta ha sido un poco una lotería con las ruedas frías, con los parches de aceite del interior de la curva 1… Todos los que hemos empezado por el interior lo hemos recogido y hemos bloqueado las ruedas. Es algo que mirar, porque eso de tener que pasar por aceite antes de la carrera hay que mejorarlo para el futuro”, zanja el de Ferrari. Las Vegas se mantiene en estado de pendiente de evolución, lo normal tras las primeras veces.