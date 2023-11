Vuelve el frío otoñal tras el ‘veranillo de San Martín’ más cálido de la historia, con máximas de hasta 32º en pleno noviembre

Varias personas cruzan un puente observando la crecida del río Tea, a 4 de noviembre de 2023, en Ponteareas, Pontevedra. (Elena Fernández / Europa Press)

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ya advirtió de que este Veranillo de San Martín”, que suele producirse en torno al día 11 de noviembre, coincidiendo con la festividad de San Martín, podría ser “el más cálido desde que hay registros”. Y, efectivamente, lo ha sido. “Los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre han sido los más cálidos para esas fechas desde, al menos, 1950. Se han llegado a superar los 32 ºC en puntos del sur de Andalucía y en Canarias”, ha confirmado la agencia a través de sus redes sociales.

Sin embargo, no descartan que se sigan superando las máximas registradas hasta el próximo domingo, 19 de noviembre. En ese caso, “habrá ya 37 récords de días cálidos: uno de cada nueve días habrá batido su récord este año, mientras que no tendremos ninguno de día frío”, comentan. Se trata de una cifra completamente fuera de los rangos normales, ya que en un clima no alterado, lo esperable son cinco récords anuales de frío y cinco de calor.

Bajada de los termómetros

“Los registros de estos días son típicos de mitad de primavera (principio de mayo) o del inicio del otoño (principio de octubre)”, ha alertado la Aemet, que también ha informado de que “de estos registros tan suaves pasaremos la semana que viene a un ambiente invernal”.

Este jueves, las temperaturas mínimas sufrirán un descenso en Andalucía, Levante, Canarias y el noroeste peninsular, aunque en el resto del territorio se espera que las máximas suban ligeramente en el extremo norte e interiores del tercio este. El viernes, volverán a descender de forma acusada en casi la totalidad del país, excluyendo a Canarias, donde se esperan máximas de 27 gradaos en Santa Cruz de Tenerife.

De cara al fin de semana, volverán a subir. Las máximas se situarán entre los 20 y los 25 grados en la mitad sur peninsular, y los 16 y los 22 grados en la mitad norte. Será el lunes cuando el mercurio de los termómetros baje drásticamente en la Península y Baleares, con la excepción de los litorales sur y sureste, donde, por el contrario, se esperan ascensos. El martes, las temperaturas continuarán en descenso generalizado en todo el país y e esperan heladas en los sistemas montañosos de la Península.

Las ciudades de Galicia que baten récords de lluvias

A estas temperaturas inusuales, se suma que las precipitaciones actuales han batido récords en el número de días consecutivos con lluvias, conforme recoge La Voz de Galicia. La estación de MeteoGalicia registró por primera vez 28 jornadas seguidas bajo la lluvia en Ourense, entre el 15 de octubre y el 11 de noviembre.

Pontevedra también ha superado el máximo histórico de días seguidos con lluvias. El pasado miércoles, marcó 31 días seguidos de aguas, una cifra que ya establece un récord que, previsiblemente, se romperá este jueves por el pronóstico de lluvias.

El periódico regional también vaticina que otras ciudades superen sus registros máximos de días lluviosos, como Ferrol, Vigo y Santiago suman ahora mismo 33, 31 y 31 respectivamente y podrían superar sus cifras más altas de 39, 42 y 42 días.

Las consecuencias del cambio climático en España

“Lo que estamos observando en los últimos años en España encaja con los estudios acerca del cambio climático: un aumento de la temperatura media se traduce en un mayor número de episodios cálidos, que también son más intensos. Los fríos no desaparecen, pero son menos frecuentes”, informaba la Aemet, que recuerda que “a lo largo de 2023 han predominado ampliamente los episodios cálidos en España. Lo mismo sucedió en 2022″