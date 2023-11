Julio Iglesias se cuela en la nueva temporada de ‘The Crown’: ¿era la princesa Diana fan del cantante español?

Julio Iglesias y Diana de Gales, en montaje de Infobae.

La primera parte de la sexta temporada de The Crown ya se puede ver en Netflix desde este jueves 16 de noviembre. Se trata de cuatro nuevos episodios en los que se aborda uno de los momentos más oscuros de la historia reciente de la monarquía británica: la muerte de la princesa Diana en un accidente de tráfico junto a su pareja Dodi Al-Fayed. Pero una de las sorpresas de esta nueva tanda de capítulos es la escena en la que se cuela un conocido artista español: Julio Iglesias.

[ALERTA SPOILERS]

En concreto, la música del cantante forma parte fundamental de una trama del tercer episodio de la temporada, que recibe el título de ‘Dis-moi oui’ (Dime que sí). En la escena, Dodi, interpretado por Khalid Abdalla, se encuentra con Lady Di y decide poner algo de música.

La canción que suena no es otra que When You Tell Me That You Love Me, el dueto que lanzaron Julio Iglesias y Dolly Parton en 1994. “Es tu favorito, Julio Iglesias”, le dice el empresario. Mientras tanto, la madre de Guillermo y Harry de Inglaterra, a quien da vida en la serie la actriz Elizabeth Debicki, le mira extrañada hasta que se percata de lo que está a punto de hacer Dodi, que se arrodilla y saca un anillo para pedirle matrimonio.

Más allá de esta licencia artística de la serie, lo cierto es que no existe ninguna prueba de que Julio Iglesias fuera el artista favorito de la princesa Diana. Ni siquiera de que ella admirara su música. Lo que sí se sabe es que el cantante español llegó a conocer a la Reina Madre, Elizabeth Bowes-Lyon.

El encuentro entre Iglesias y la madre de la reina Isabel se produjo en 1988 durante la celebración de la gala benéfica Royal Variety Charity en el Teatro Palladium de Londres. Elizabeth acudió al evento junto a su hija Margarita y no dudó en acercarse al camerino de Julio para saludarle.

“Ella iba con su escolta, pero al salir del camerino de pronto se vuelve y me dice: ‘¡Ay, perdone! Se me ha olvidado pedirle al señor Iglesias que cante ‘Begin the beguine’ porque es una canción que a mi marido le encantaba…'”, relató domingo Martorell a ¡Hola!. Él mismo se encargó de transmitirle la petición al artista, que modificó su tracklist prevista para complacerla, un detalle ante el que la Reina Madre no pudo contener la emoción.

La historia real del anillo

La sortija que Al-Fayed le entrega a Diana es una famosísima pieza de Repossi que da nombre al episodio de la serie: Dis-moi oui. Pero, aunque en la ficción se puede ver una romántica pedida, lo cierto es que todo apunta a que en la realidad nunca se llegó a producir, puesto que el trágico accidente que arrebató la vida a ambos enamorados se produjo apenas un día después de que Dodi recogiera el anillo.

Según contó en 2020 el propio Alberto Repossi al diario Il Corriere, la pareja le citó en un hotel de Saint Tropez para tomar medidas del dedo anular de Diana y encargarle una joya que debería estar lista para hacer “un anuncio importante” el 1 de septiembre de 1997.

Tal y como pudo captar la prensa, el 30 de agosto Dodi salió de una joyería Repossi de París con el anillo, pero esa misma noche encontrarían la muerte en un túnel de la capital francesa mientras huían de los paparazzi, por lo que su compromiso matrimonial nunca llegó a oficializarse.