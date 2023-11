En qué consiste la reforma del Senado que ha aprobado el PP para retrasar la amnistía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (Eduardo Parra/Europa Press)

El Partido Popular no se va a quedar con los brazos cruzados mientras el PSOE aprueba la Ley de Amnistía pactada con los independentistas y nacionalistas. Este martes, utilizando el rodillo de la mayoría absoluta, ha aprobado la reforma del reglamento de la Cámara Alta con el objetivo de retrasar al máximo la aprobación de la Ley de Amnistía.

Además de llevar a cabo este cambio, han aprovechado la reforma para que el Senado pueda obligar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a cualquier miembro del Consejo de Ministros a comparecer ante la Cámara.

Como es ya habitual, los populares solo han contado con el apoyo de Vox y con el voto en contra de los demás partidos, logrando la reforma en tiempo récord. En menos de una semana ha registrado la iniciativa, la ha calificado la Mesa del Senado, donde tienen mayoría, han debatido su admisión a trámite, la ha impulsado en comisión y finalmente, el martes se aprobó en pleno.

Los tiempos son importantes

La modificación que ha hecho el PP en el Senado es relevante, ya que otorga a la Mesa del Senado, es decir, al Partido Popular, la potestad de calificar si una proposición de ley que proviene del Congreso de los Diputados es urgente o no. Si no es urgente, puede quedar parada la norma hasta dos meses, por el contrario, si es calificada de urgente, la Cámara Alta solo tiene 20 días para votar.

Menos la ultraderecha, socios más que habituales de los populares, el resto de grupos parlamentarios, han criticado la medida y el PSOE ya ha anunciado que recurrirán la modificación al Tribunal Constitucional, ya que consideran que es contrario al artículo 110 de la Constitución.

Esta modificación entrará en vigor miércoles por lo que afectará de lleno a la “Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social de Cataluña”. Por lo que, una vez se tramite y se apruebe en el Congreso, el PP la frenará todo lo que puede en la Cámara Alta.

Aunque algunos sectores abogan por dilatar al máximo la tramitación e incluso no votarla para evitar que entre en vigor o que vuelva al Congreso, otras posiciones mantienen la idea de que no servirá de nada, puesto que una vez pase el tiempo estipulado, si el Senado no vota la Proposición de Ley, esta queda automáticamente aprobada.

La prensa internacional a favor de la amnistía

El medio británico The Guardian, dedica un editorial a abordar la medida de gracia de la que saldrían beneficiados 300 independentistas y 73 policías procesados en las distintas causas derivadas de la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. ‘Pedro Sánchez tiene razón al volver a apostar’, titula la opinión, que ilustra con la imagen de una de las recientes manifestaciones celebradas en contra del perdón. “El presidente en funciones de España ha llegado a un acuerdo controvertido para permanecer en el poder. Es de interés para el país que tenga éxito”, explican.

El Financial Times también se mostró a favor de esta medida de gracia y explica que “amplifica la percepción de un político resbaladizo que hará cualquier cosa para permanecer en el cargo”. A lo que añaden que el presidente en funciones no seguiría este camino si su puesto no estuviera en juego. Cabe destacar que este medio considera la decisión de llevar a cabo la amnistía como una “política conveniente” y “adecuada para España y Cataluña”, debido a que “las profundas fracturas políticas y sociales creadas en torno a la cuestión de la independencia nunca se resolverán únicamente mediante las acciones de los fiscales y los tribunales”, sino que “requieren de diálogo político y debate democrático”.