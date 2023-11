Álvaro Bautista, el doble campeón del mundo de Superbikes que regresa a MotoGP cinco años después

El piloto Álvaro Bautista, campeón del mundo de Superbike, regresa cinco años después a MotoGP, invitado para el GP de Malasia. EFE/Javier Cebollada

Lo consiguió hace nueve años con la Honda de Gresini. En 2014, fue la última vez que Álvaro Bautista se subió a un podio de Moto GP. Reciente campeón de Superbike por segunda vez consecutiva, cambia por un fin de semana de Superbike a MotoGP. Regresa a Sepang (Malasia) con los colores del equipo Aurba.it, los mismos con los que ha conquistado su segundo mundial de SBK. Lo hará a lomos de una Desmosedici GP23, y como dijo el Team Principal del Aruba.it Racing - Ducati, Stefano Cecconi, “no le veo yendo allí solo para divertirse”. “No puede aspirar a la victoria en una sola carrera. [...] Espera ser fuerte en Sepang, sobre todo si hace calor”, advirtió Cecconi.

El talaverano llega a Malasia “sin grandes expectativas a nivel de resultado”, ya que, el nivel en MotoGP “es muy apretado”, lo único que busca es “encontrar un buen ‘feeling’ con la moto”, sentirse “cómodo” y “poder apretar todo lo que pueda”. “Si soy capaz de conseguir eso este fin de semana, estaré contento”, aseguró. El expiloto de GP ya ha terminado su temporada de SBK, lo que le proporciona más tranquilidad para disfrutar de esta oportunidad, sin necesidad de pensar en una próxima competición.

Eligió Malasia en lugar de esperar a Valencia, lo que era más cómodo para el piloto y en Europa. Sin embargo, tenía claro que “si hacía ‘wild card’ era para disfrutarlo” y en Valencia, a finales de noviembre, “no se fiaba”. “Preferí Sepang, es un circuito que me gusta, uno de mis favoritos y hace mucho que no ruedo aquí. Hace calorcito, es un poco más estable que Valencia. Allí (en Valencia) no iba a disfrutar y yo si lo hago no quiero venir a sufrir”, apuntó Bautista que aseguro que intentaría “repetir las victorias de 125 y 250cc, ¿por qué no?”.

Tiene una prueba dura por delante que superar, no solo por la alta rivalidad del circuito en general, sino porque Dani Pedrosa ya dejó el listón alto con sus ‘wild card’, cuando a lomos de una KTM llegó a pelear por el podio. “Vaya que si dejó el listón alto”, resaltó el bicampeón mundial de SBK, aunque resaltó que están en “situaciones un poco distintas”. “Dani es probador, ha hecho muchos kilómetros con esta moto y la conoce muy bien, tenía un plus. [...] Yo tengo ritmo, pero no tengo experiencia con la MotoGP, son situaciones distintas. No me lo pongo como referencia porque sería demasiado”, sentenció.

Bagnaia o Martín

Ante una posibilidad por pelear con Martín o Bagnaia, Bautista lo tiene claro “no ayudaría a ninguno de los dos”. “Yo haría mi carrera y, si pudiera ganarlos, lo intentaría, seguro. Pero hay que ser realista y es bastante difícil que se dé esa situación, pero nunca se sabe”, manifestó el expiloto de GP, que aseguró que “sería brutal e increíble” verse en la pelea con ambos.

Ante una hipotética elección sobre uno u otro, Bautista resaltó el “nivel mental” del piloto de Red Bull y la “seguridad y tranquilidad” del de Ducati. “Va a ser interesante, a ver qué puede más, si la velocidad y ambición de Jorge o la tranquilidad y la experiencia de Pecco”, concluyó.

Ley anti-Bautista

Álvaro Bautista celebra su segundo campeonato mundial de SBK. (Redes)

Es bicampeón mundial de Superbike. Para intentar frenar su dominio se ha creado la ‘ley anti-Bautista’ que supone la aparición de un peso mínimo al paquete moto-piloto. “Nunca se puede ganar por talento... Se puede ganar porque peso poco o porque la moto corre mucho o por otro motivo, pero el talento nunca se reconoce”, enunció Bautista. A los dos entorchados de SBK, suma otro de 125cc.

Con esta medida, el talaverano se ve obligado a ganar peso, ya que, está en “67 kilos a día de hoy y la media se ha hecho en piloto de 80 kilos”, esto provoca que haya que meterle a la Ducati “seis kilos y medio más” los que “dificultarán mucho su conducción”. Ante esta medida, Bautista tiene clara su opinión: “Entiendo que quieran hacer el campeonato más igualado, pero a lo mejor, lo que tendrían que hacer las otras marcas es traer a pilotos que sepan llevar motos bien. Haz algo sin intentar fastidiarme. Coge un piloto en condiciones. Cualquiera de la parrilla de MotoGP lo puede hacer bien en SBK. Que cojan uno de MotoGP y no pilotos que midan 1.90, pesen 90 kilos y estén más fuertes que el vinagre. Los pilotos generalmente son ligeros y los pilotos grandes que se dediquen a otra cosa. Esta nueva norma se va a quedar aquí y los pilotos ligeros seguramente tengan problemas, porque les han puesto un hándicap que no me parece justo. Lo entendería si fuera para motos pequeñas, de Moto3, pero en las SBK, que ni siquiera usamos toda la potencia... Ha sido una pataleta de niño rabioso y han creado una pelota grande que ha llevado a introducir esta norma para ver si nos frenan así. Pero bueno, nosotros trabajaremos más para que no nos intenten frenar, pero no me parece justo”.

