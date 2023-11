El PP se desmarca de las protestas ilegales, pero dice que las cargas fueron “injustas”; Vox las apoya y advierte de que seguirá en la calle

Decenas de personas durante una concentración en contra de la amnistía, frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, a 6 de noviembre de 2023 (Ricardo Rubio - Europa Press)

Las tres noches de protestas ilegales frente a las sedes socialistas en todas las ciudades han terminado en disturbios. La policía se ha visto obligada a intervenir después de que los manifestantes intentasen entrar en la sede del PSOE en Ferraz (Madrid), lo que ha propiciado las cargas policiales contra los manifestantes. Aunque Esperanza Aguirre sí que estuvo presente en una de ellas, el Partido Popular se desmarca, mientras que Santiago Abascal, junto con otros miembros de Vox, las apoyan abiertamente y ayer se unieron a las mismas.

Tras los sucesos de esta noche, que se saldaron con tres detenidos, el Partido Popular ha asegurado que nada tiene que ver con las protestas, aunque ha salido en la defensa de los manifestantes. “Ayer, el Gobierno del PSOE obligó a nuestros agentes a tratar a las personas que estaban en la calle como si fueran CDR. No lo eran. Y lo hicieron de manera injusta, suponemos que aplicando la vigente Ley Mordaza”, señalan fuentes del partido de Feijóo.

Te puede interesar: La Policía, en la diana de las críticas por las cargas y disturbios en Ferraz: “Nadie va a darnos lecciones sobre la amnistía”

El PP cree que es posible que algunas de las personas que acudieron a protestar en Ferraz, también estuviesen presentes en la sede del PP en marzo del 2004, en las protestas contra los atentados terroristas y las mentiras del Gobierno del PP al respecto. Según los populares, el PSOE fue quien mandó a la gente a protestar a Génova, aunque los socialistas también se desmarcaron de las protestas, como hoy lo han hecho desde el PP. “El PP no ha convocado concentración alguna en Ferraz”, sentencian fuentes de la Dirección Nacional.

Tensión este lunes en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE. La policía tuvo que intervenir para que radicales no pudieran acceder al edificio.

Siguiendo con esta comparativa, el PP asegura que, en esa ocasión, la Delegación del Gobierno no ordenó cargar a la Policía ni usar gases lacrimógenos, y culpa a Fernando Grande-Marlaska de hacerlo con estas protestas. “Nuestro apoyo a los agentes es compatible con nuestra crítica a los mandos del Ministerio del Interior socialista”, apuntan.

Te puede interesar: El PP orilla las peticiones de perdonar la deuda para centrar la atención en las protestas sociales y políticas contra la amnistía

Como ya avanzaron este lunes, el PP se centrará en celebrar sus propios actos contra la amnistía, como ya lo ha hecho en Santiago de Compostela, Madrid, Toledo, Málaga y Valencia, además de participar en la manifestación convocada por Societat Civil Catalana en Barcelona. “Todas esas manifestaciones fueron pacíficas y se desarrollaron de un modo ejemplar”, defienden. El partido de Alberto Núñez Feijóo ha convocado nuevas movilizaciones, más de medio centenar, el próximo domingo, 12 de noviembre, en toda España. Además, el 18 de noviembre se unirán a la manifestación convocada en Cibeles.

“La forma de protestar contra las indignas negociaciones del PSOE es hacerlo de manera que Sánchez no logre que se desvíe la atención de su indecencia”, advierte el PP a los manifestantes, y recuerda que, como partido institucional, combatió a los que rodearon el Congreso, a los que iban a su sede a insultarles, a atacarlas, en alusión a EH Bildu, o a los que usaban la calle para generar disturbios, como los independentistas. En este sentido, el PP asegura que liderará la contestación social e institucional con la misma estrategia que ha sacado a la calle a “decenas de miles de personas en convocatorias organizadas por el Partido Popular”.

Vox azuza las protestas

El líder de Vox, Santiago Abascal, que durante la noche de este lunes estuvo en la protesta de Ferraz, ha advertido de que su partido seguirá en la calle. Ha criticado la “criminalización” de los españoles por parte de Pedro Sánchez y Marlaska. “Sánchez y Marlaska, su vil mamporrero, están tratando de criminalizar a los españoles que protestan contra la amnistía y contra el golpe”, ha escrito Abascal en X (antes Twitter). Ha asegurado que Vox seguirá en la calle y en todas las movilizaciones contra la “felonía del Gobierno”, como también hará oposición desde los parlamentos, los gobiernos y en los tribunales.

Por su parte, su secretario general, Ignacio Garriga, que acudió esta noche a la manifestación en la sede del PSOE de Barcelona, ha censurado que en 2017 no se gasease a quienes “incendiaban las calles en Cataluña y actuaban como comandos terroristas”. Por ello, ha acusado a Sánchez y a Marlaska de cargar y gasear contra quienes “defienden la Nación”, y ha vuelto a llamar a la “movilización permanente” con el lema ‘España se defiende’.

El PSOE critica que el PP no condene los ataques a sus sedes

Los socialistas no han tardado en responder a las reacciones del Partido Popular, criticando que no haya “condenas” a los ataques a las sedes, ni a los “vivas a Franco”, ni a los gritos contra la Constitución, el jefe del Estado y el presidente. También puntualizan que el PP no ha apoyado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ayer casi ven superada su línea y su integridad física estaba en riesgo.

“El PP jamás superó que los ciudadanos los enviaran a la oposición por mentir tras el peor atentado de la historia de España”, señalan fuentes socialistas, que concluyen que los populares no han aprendido “nada” en 20 años, y siguen siendo “los mismos” que decían que hay armas de destrucción masiva en Irak.

El vicesecretario del PP Borja Sémper ha llamado al PSOE a dejar las “hipérboles” y ha defendido las concentraciones ordenadas, serenas y contundentes, como las que va a organizar su partido el próximo domingo, 12 de noviembre. Tal y como se ha pronunciado su partido, ha defendido “la libertad de manifestación”, aunque cree que la forma más eficaz para responder de manera controlada al Gobierno y conseguir los fines buscados, es la del PP a través de sus protestas autorizadas.