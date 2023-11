¿Puede Alcaraz acabar la temporada como número uno del mundo? Así queda el ranking antes de las ATP Finals

Alcaraz durante su partido ante Safiullin en París (REUTERS)

“Todas las opciones que tenía para acabar la temporada como número uno se han ido”, decía Carlos Alcaraz tras su sorprendente derrota contra el ruso Safiullin el día de su debut en París-Bercy. Todavía acababa de empezar el torneo, no se sabía lo que iba a hacer Novak Djokovic, pero el español ya intuía que iba a llegar lejos y el serbio cumplió los presagios de Carlitos. Se alzó con el título tras superar en la final a un Dimitrov reencontrado con su mejor tenis en la capital francesa, donde Djokovic se coronó por séptima vez y amplió su ventaja con Alcaraz en la pelea que ambos mantienen por acabar el año con el número uno del mundo bajo el brazo.

Este lunes Djokovic perderá los 600 puntos de París-Bercy 2022 y sumará los 1.000 por el título de este año. También se le restarán los puntos de las Finales ATP de la temporada pasada, por lo que lidera el ranking con 9.945 puntos. Le sigue Alcaraz con 8.455 unidades, 1.490 menos tras la última actualización después de París, donde únicamente acumuló diez puntos. Un botín escaso para la idea inicial de Carlos cuando aterrizó en la capital gala, pero claves para que Novak aún no tenga atado el número uno del año. Pues necesita esa cantidad para ello.

La segunda mitad del año, lapidaria para Alcaraz

Por delante solo quedan las Finales ATP, cita con un formato peculiar. Tras una primera fase de grupos con tres partidos, los dos primeros pasan a semifinales y los ganadores a la final. Cada triunfo en la fase inicial supone 200 puntos, 400 más se llevan los finalistas y 500 más el campeón. Por tanto, el triunfador invicto puede acumular hasta 1.500 puntos. Y por esa condición pasa la única opción de Alcaraz para acabar el 2023 en lo más alto del ranking ATP. El murciano debe llevarse el torneo de manera inmaculada y esperar que Djokovic no logre ni un solo triunfo, ni siquiera en la fase de grupos. Combinación que se antoja complicada, más aún al estar en grupos diferentes y evitar un duelo directo.

Dentro de un año de ensueño, con la victoria en Wimbledon como momento culmen y las semifinales en Roland Garros y US Open como otros grandes resultados, Alcaraz ha dilapidado en los últimos meses sus opciones de acabar el año como número uno del mundo. Pese a que cuajó un buen US Open, perdió puntos al llegar a semifinales y des ahí, sus resultados han caído. Hizo semifinales en Pekín (ATP 500), no pasó de octavos en el Masters 1.000 de Shanghái y de segunda ronda en París-Bercy. En todos tenía opciones de lograr muchos puntos y apenas acumuló un pequeño botín. Peor casi fueron las sensaciones que tuvo, como él mismo reconoció. A eso se unió que Djokovic no pierde desde la final de Wimbledon.

Ambos tenistas han ido intercambiando el trono del tenis mundial durante todo 2023. Empezó Carlos en la cima, lo perdió el 30 de enero en Australia, donde no pudo acudir por lesión, en favor de Djokovic. Lo recuperó el 20 de marzo y se lo volvió a ceder al serbio el 3 de abril. Volvió el murciano a lo más alto el 22 de mayo, justo antes de Roland Garros y lo perdió el 12 de junio, después de París para regresar el 26 de junio y volver a perderlo el 11 de septiembre, tras la conquista de Nole del US Open. Con las ATP Finals como broche de la temporada, Alcaraz aterrizará en Turín con la obligación de ganar todos sus encuentros y esperar que Djokovic no consiga ni un solo triunfo.