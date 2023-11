El póker de Salma Paralluelo, el paradón de María Miralles y los dos goles en dos minutos de Gift Monday: los momentos de la jornada de la Liga F

La delantera del FC Barcelona Salma Paralluelo celebra tras anotar el 1-0 (EFE/ Enric Fontcuberta)

El Barça F no falla, da igual las circunstancias, el escenario o el rival. Las azulgranas están en cabeza del clasificatorio después de haber cosechado victoria tras victoria desde que comenzó la Liga F, sin haber cedido un solo punto. Muchas de las jugadoras del Jonatan Giráldez llegaban al partido después del parón de selecciones, donde España se enfrentó contra Italia y Suiza (ambos con victoria) y con la moral por las nubes después de que Aitana Bonmatí ganara el Balón de Oro y el equipo en general se llevará el premio a mejor equipo del mundo. Todo un chute de energía que se evidenció en el Estadio Johan Cruyff.

Todo el equipo ha brillado ante el Sevilla F. Pases, jugadas, ocasiones de peligro y goles, muchos goles. Ha sido todo un festival del gol mientras la portera del equipo hispalense no dejaba de sacar el balón del fondo de la red. Pero, entre todas ellas, hay una jugadora que este domingo ha brillado con luz propia: Salma Paralluelo. La delantera, que inició la competición nacional lesionada, con una varita en vez de pierna, ha transformado prácticamente todos los balones que ha tocado en gol, y ha hecho magia en cuatro ocasiones. Póker para la zaragozana. Algo que no ocurría en el vestuario culé desde el 20 de noviembre de 2021, con Jenni Hermoso como autora.

Si Paralluelo estuvo imparable, Caroline Hansen tampoco se quedaba atrás, dado que de sus pies nacieron tres de los tantos de su equipo e incluso firmó uno para continuar agrandando el marcador. Toda una fiesta de goles en la que también participaron Mariona Caldentey, con dos goles, y Marta Torrejón, que anotó el último tanto del partido. Ocho goles y tres puntos para casa, por lo que ya suman 21, con una distancia de tres frente al Real Madrid.

La mano de María Miralles frente al Real Madrid

La jugadoras del Real Madrid han salido a por todas frente al Eibar F, las ocasiones no dejaban de sucederse y parecía que el gol no tardaría en subir al marcador, pero los minutos pasaban y no era así. Nada más comenzar el encuentro, María Miralles dejaba claro al equipo blanco que no les iban a poner las cosas fáciles. Toletti cogió el balón en la frontal del área y se lo cedió a Linda Caicedo, quien se colocó rápido el balón y lanzó un disparo directo a la escuadra de la portería del Eibar F, pero Miralles voló para sacar una mano y detener un disparo. Todo un paradón de la portera de las armeras.

Tras ello, varios palos del Real Madrid, remates que la defensa del Eibar F sacó en el línea de gol y más paradas del Miralles hasta que finalmente Brunn consiguió abrir el marcador. Olga Carmona roba un balón en el lateral, regatea a una defensa y pone un centro al área pequeña que la danesa no desperdició. Victoria por la mínima del equipo blanco para sumar tres puntos más al cómputo general.

La delantera francesa del Real Madrid, Naomie Feller, disputa una posesión ante la delantera del Eibar, Esperanza Pizarro (EFE/ Javi Colmenero)

Gift Monday aleja al Atlético de los primeros puestos de la tabla con dos goles

Este domingo, el Atlético de Madrid F visitaba el campo del UDG Tenerife F, con la mente puesta en seguir sumando puntos para intentar no alejarse de los primeros puestos de la tabla. La primera parte del encuentro transcurrió con ocasiones para ambos equipos, aunque sin grandes situaciones de peligro. Pero, los segundos 45 minutos fueron otra historia. Al poco de comenzar la segunda parte, en el minuto 54, Gift Monday ponía por delante en el marcador al Tenerife. A los dos minutos, en el 56, la delantera del equipo tenerifeño hacía el segundo tanto. Dos pases a la espalda de la defensa rojiblanca que Monday no desaprovechó.

De la misma forma llegaba el único tanto del Atlético de Madrid, un pase a la espalda para Rasheedat Ajibade que penetra en el área y cede el balón con un pase atrás para Lucía Moral, que manda al fondo de la red para recortar distancia. Sin embargo, no fueron capaces de empatar el partido y mucho menos de darle la vuelta al encuentro. Las rojiblancas se dejan los tres puntos en Tenerife y se alejan de los primeros puestos de la tabla, dado que caen hasta la quinta posición.