La mala organización hace que las jugadoras de Inglaterra no puedan acudir a la gala del Balón de Oro aunque muchas estaban nominadas: “Es frustrante”

Selección de femenina de Inglaterra (Twitter @Lionesses)

La gala del Balón de Oro es uno de los eventos del mundo del fútbol que nadie se quiere perder. Todos los jugadores ansían estar nominados para poder asistir a esta ceremonia que se sigue a nivel mundial y a la que acuden los mejores jugadores del mundo ya sea en activo o retirados. E Incluso estrellas de otros deportes como es el caso de Novak Djokovic que ha entregado el Balón de Oro la ganadora femenina, Aitana Bonmatí. El problema es que la mala organización ha impedido que ciertas futbolistas nominadas acudan a la gala. Esto es lo que le ha ocurrido a la selección de Inglaterra que no ha podido asistir a la ceremonia, debido a una cita internacional.

Inglaterra se enfrentará este martes 31 de octubre a Bélgica, en la fase de clasificación de la Nations League. Un encuentro que ha provocado que muchas de las jugadoras que estaban nominadas al Balón de Oro femenino no puedan acudir a la ceremonia. Y es que, el equipo que dirige Sarina Wiegman se encuentra ya en Loviana preparando el partido de este martes. La Leonas, apodo con el que se conoce a la selección de Inglaterra, se han lamentado por lo sucedido.

Georgia Stanway ha denominado lo ocurrido como “desafortunado”, dado que ella es una de las cuatro Leonas que se encuentran nominadas al galardón, junto a Millie Bright, Rachel Daly y Mary Earps. “Obviamente es bueno recibir el galardón, al igual que muchos de mis compañeras de equipo que también han sido nominados. Es lamentable que no pudiéramos estar allí”, ha afirmado.

“Es frustrante, porque es una oportunidad única en la vida”

“Hablamos de ello como grupo y dijimos que sería bueno en el futuro si la ceremonia no fuera en un día menos de partido para que todos podamos disfrutar de la experiencia”, ha expresado la jugadora. Y es que, el problema por el que no han podido acudir a la cita se debe a una mala organización de la UEFA, quien no había previsto que se disputaría el encuentro con el justo un día después de la gala. “Es frustrante, porque es una oportunidad potencialmente única en la vida. Nunca se sabe si volverás a ser seleccionado para un galardón como ese. Sería bueno disfrutar la experiencia y estar allí”, ha considerado.

A lo que ha añadido: “Quieres sentirte como una estrella entre las estrellas. Mañana tenemos un partido, pero si se planificara un poco mejor sería más fácil para muchas futbolistas estar ahí”. La seleccionadora de Inglaterra, Sarina Wiegman, también se ha pronunciado al respecto: “Sería bueno que las jugadoras pudieran ir porque todo el mundo está trabajando muy duro”. Además, ha considerado: “Por supuesto que tenemos que hacer un trabajo y para eso estamos aquí, así que no pueden asistir. Sería muy bueno si se organizaran cosas así para que los jugadores pudieran tener la oportunidad de ir también”.