Djokovic vuelve a pronunciarse sobre su relación con Nadal: “Espero que cuando acaben nuestras carreras...”

Djokovic y Nadal en una imagen de archivo (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Novak Djokovic y Rafa Nadal han protagonizado una de las rivalidades más apasionantes que nos ha dejado el mundo del tenis. Todavía no se sabe cuándo podría ser el próximo capítulo de la misma, pero está claro que sus incontables batallas deportivas van a pasar a la historia. Sin embargo, ambos no tienen una gran sintonía fuera de la pista, como sí le sucedía y sucede al español con Roger Federer. Las declaraciones que han protagonizado últimamente, sobre todo el serbio, son buena muestra de ello.

“Al principio de mi carrera, cuando me pateaba el culo en la pista, estaba de acuerdo con mis limitaciones. Pero cuando comencé a ganar algunos partidos, sentí que la energía cambió un poco”, reconoció el número uno del mundo en una entrevista para ESPN hace unas semanas, antes de jugar la Copa Davis en Valencia. “Nunca hemos sigo amigos, porque entre rivales no se puede, pero tampoco hemos sido enemigos”, había asegurado Djokovic, meses antes, en Corriere della Sera. “Es sólo un año mayor que yo, los dos somos Géminis, al principio hasta íbamos a cenar juntos. Pero incluso con él la amistad es imposible”, añadió.

Te puede interesar: El rival por accidente de Alcaraz en París

Más tarde, Nadal expuso en Movistar Plus+: “No siento nada cuando le veo ganar un Grand Slam, no me cambia el discurso cuando voy por delante o por detrás. Me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, sin ninguna duda. De esto se trata el deporte, de intentar ser lo mejor posible. Pero no ha sido una obsesión, no me frustra”.

Nadal y Djokovic en la Laver Cup de 2022 (REUTERS/Dylan Martinez)

“Creo que Novak, en ese sentido, lo vive de una manera más intensa de lo que lo he vivido yo. Para él sí hubiera sido una frustración más grande no conseguirlo. Y a lo mejor por eso lo ha conseguido, ha llevado la ambición al máximo. Yo he sido ambicioso, pero con una ambición sana que me ha permitido ver las cosas con perspectiva, no estar frustrado, no cabrearme más de la cuenta en la pista cuando las cosas no iban bien. Yo lo he vivido de esta manera y estoy feliz con ello”, ahondó el balear. Unas palabras a las que Djokovic, aun mordiéndose la lengua, respondió.

Te puede interesar: Cambio de última hora en el cuadro de Alcaraz del Masters 1.000 de París

“Él tiene su opinión, con la que yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Tengo mi opinión, pero no la compartiré porque no quiero profundizar más en el tema. No es necesario en absoluto”, llegó a declarar Djokovic a Sportal. “No tengo ninguna intención de hablar en un contexto negativo sobre él o Roger Federer, porque mi respeto supera quizás algunas opiniones negativas sobre ellos”, sentenció. Ahora ha llegado una nueva mención del balcánico a Nadal, con motivo del regreso a la actividad de Nole en el Masters 1000 de París.

"Rafael Nadal est un joueur très spécial pour moi, ce n'est pas trop mon ami mais on a du respect l’un pour l’autre. J'espère qu'après notre carrière, on pourra se faire un verre sur la plage, parler de la vie."



Nadal/Djokovic, adversité ou amitié : @DjokerNole dans #CàVous pic.twitter.com/iDLetAUTTK — C à vous (@cavousf5) October 30, 2023

Djokovic habla una vez más de Nadal

El líder del ranking ATP, que no debuta en el cuadro individual del torneo de la capital gala hasta este miércoles, está sacando rédito a su presencia en Francia. Más allá de volver a la competición, entregó el Balón de Oro a los mejores futbolistas del mundo este lunes y se pasó por la televisión pública del país para conceder una entrevista.

En el programa C à vous, Nadal, como no podía ser de otra manera en la sede de Roland Garros, salió a la palestra en la conversación con Djokovic. Este último le consideró su mejor rival, valorando lo suyo los partidos que han disputado precisamente en el Grand Slam de la tierra batida y, en definitiva, todos aquellos en los que se han enfrentado. El hombre con más grandes tenísticos de todos los tiempos concede una importancia capital a los duelos con el manacorense, fundamentales para su trayectoria y evolución como jugador.

Djokovic en la gala del Balón de Oro (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Eso sí, la frase más llamativa que dejó Djokovic sobre Nadal fue la siguiente: “Nadal es un jugador muy especial para mí. No somos amigos, pero nos tenemos un gran respeto mutuo. Espero que cuando acaben nuestras carreras podamos tomarnos algo en la playa y hablar de la vida”. Toda una declaración de intenciones de cara a, en un futuro, limar las asperezas que pueda haber entre los dos.