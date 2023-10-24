Marta Flich y Jesús Calleja darán las Campanadas de Mediaset desde Sevilla

Marta Flich y Jesús Calleja. (Mediaset España)

Con la temporada navideña a punto de dar el pistoletazo de salida, las cadenas de televisión ya están inmersas en los preparativos de su programación especial, sobre todo de uno de los momentos que más audiencia les reporta en el año: las Campanadas del 31 de diciembre. Mientras en Antena 3 Cristina Pedroche ya se ha convertido en todo un icono de la Nochevieja, en Mediaset siguen intentando dar con la tecla correcta y este año confiarán en dos de sus presentadores estrella, Marta Flich y Jesús Calleja.

La cadena de Fuencarral ha decidido apostar por dos de los rostros más representativos de Telecinco y Cuatro, respectivamente, escogiendo a la presentadora de Gran Hermano y Todo es mentira y al conductor de Volando Voy y Planeta Calleja.

Así, Flich y Calleja formarán tándem para despedir el 2023 en todas las cadenas de Mediaset. Lo harán, además, desde la ciudad de Sevilla, según ha adelantado El Español, por lo que la compañía se desliga una vez más de la tradición de ofrecer la retransmisión de las Campanadas desde la madrileña Puerta del Sol.

Para Jesús Calleja, esta será la segunda vez que se encargue de dar las uvas en la cadena de Fuencarral, pues en 2018 ya hizo lo propio junto a Lara Álvarez desde la localidad de Sant Llorenç, en Mallorca, que meses atrás había sufrido unas graves inundaciones.

Marta Flich, por su parte, se estrenará en la importante tarea de despedir el año para los espectadores de Mediaset España. Y es que el año pasado la presentadora de Gran Hermano no pudo estar junto a sus compañeros de Todo es Mentira (Risto Mejide, Mariló Montero, Antonio Castelo y Virginia Riezu) debido a que se encontraba de baja por maternidad.

Batalla de audiencias

Alberto Chicote y Cristina Pedroche, en las Campanadas 2022-2023. (Atresmedia)

Con esta apuesta, Mediaset España tratará de acercarse al resto de cadenas en una retransmisión que históricamente ha estado monopolizada por TVE en lo que a términos de audiencia se refiere. Sin embargo, en la Nochevieja de 2021-2022 las tornas cambiaron por primera vez en la historia a favor de Antena 3, que lideró las Campanadas y confirmó el éxito del ‘fenómeno Pedroche’. En 2022-2023, la cadena de Atresmedia repetía su hazaña y lideraba por segundo año consecutivo con la emisión del ritual de las uvas.

Tal y como la propia presentadora ha desvelado, ya se encuentra trabajando junto a su equipo para confeccionar su vestuario de cara al 31 de diciembre, cumpliendo así con la tradición que inició hace ya una década. Hace unas semanas, el encargado de su icónico estilismo, Josie, adelantaba a Infobae España algunas pistas sobre el vestido que lucirá este año la comunicadora: “Hay cosas que no se han dicho y este año se van a decir. Es un vestido con mucho mensaje y mucho recorrido, no solamente el día 31, sino el 1, el 2… y si llegamos al 17 de enero, como muchos años, pues fenomenal”, expresó.