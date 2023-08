Teodoro Nieto, Ignacio Quereda y Jorge Vilda: tres entrenadores en 40 años marcados por la polémica

El entrenador de la Selección femenina de fútbol, Jorge Vilda (Reuters / Amanda Perobelli)

El 20 de agosto de 2023 quedará grabado en la historia como el día en que la Selección femenina de fútbol ganó la final del Mundial frente a Inglaterra, proclamándose campeonas del mundo. Un hecho histórico que quedará en la memoria de todas y cada una de las jugadoras, así como de todo un país que vibró y gritó con el gol de Olga Carmona y tras escuchar el pitido final. ¿Quién estaba al frente del barco que llevó al equipo a la final para después tocar el cielo? Jorge Vilda. Sin embargo, meses atrás, el puesto de este entrenador pendía de un hilo, ya que hasta 15 jugadoras se pusieron en su contra. Tal es el caso que siete de ellas decidieron no viajar a Sidney para jugar el Mundial. Aunque Vilda no es el único técnico rodeado de polémica, los problemas de la selección femenina con sus entrenadores vienen de largo.

Para conocer todo lo ocurrido con los técnicos del equipo femenino hay que remontarse a sus inicios. El fútbol femenino echó a andar en 1971, pero no fue hasta 1983 cuando la Federación, a regañadientes, decidió apostar por él y nombrar al primer seleccionador: Teodoro Nieto. Tal era en ese momento el interés de la RFEF en este equipo que eligió a un técnico que no había visto un partido femenino en su vida y que, además, compaginaba este trabajo con el de seleccionador de fútbol sala masculino. “En la federación tuvieron la ocurrencia de nombrarme seleccionador femenino porque creían que tenía poco trabajo como seleccionador nacional de fútbol sala”, llegó a explicar Nieto en una entrevista. Un entrenador que pasó “sin pena ni gloria” por la selección.

Ignacio Quereda: 27 años de humillaciones y vejaciones a las jugadoras

Tras él, llegó Ignacio Quereda en el año 1988, quien tampoco sabía nada de la selección hasta que aterrizó en el banquillo. Un banquillo del que no se movió en 27 años que estuvo al frente del equipo. La Eurocopa de 1997 marcó un antes y un después en la selección, ya que consiguieron alzarse con el bronce en su primera competición internacional. Tras varios años quedando fuera de los torneos continentales, llegó la Eurocopa de 2013, donde España cayó en cuartos de final. Pero, dos años después, la selección consiguió una hazaña histórica: clasificarse para el Mundial de Canadá 2015. Sin embargo, de puertas para dentro del vestuario, la situación era muy distinta.

“Nacho era una persona muy fría, muy arisca”, “cuando se le ponía una chica en la cabeza, iba a por ella”, “siempre eran las mismas, parecía que las que fallaban siempre eran las mismas”, “aquí hay gente que ha llorado”, “a ver si te cuidas que estás gorda, decía el entrenador”, “vaya plaza de toros tienes decía cuando estabas estirando al acabar los entrenos”, “tú lo que necesitas en su macho profería a algunas”, “había un error, había un grito, había una mala colocación había un grito”, “él disfrutaba chillando a una jugadora delante del grupo”. Estas son las palabras de algunas de las jugadoras que estuvieron bajo sus órdenes y que revelaron en un documental sobre lo ocurrido con Quereda.

27 años de abusos de autoridad, comportamientos vejatorios contra las jugadoras, machismo y humillaciones. Hasta que las jugadoras dijeron basta y en 2015, tras caer eliminadas en el Mundial de Canadá, decidieron enviar una carta donde pedían la salida del técnico del equipo. Después de 42 días desde el envío de la misiva, finalmente Quereda decidió presentar su dimisión. Y entonces llegó Jorge Vilda a la selección femenina.

“Las 15″ contra Vilda

El nuevo seleccionador llegó en un momento en el que el fútbol femenino comenzaba a crecer y a contar con más seguidores en el país. Eso se tradujo también en la Selección, donde empezaron a contar con un cuerpo técnico más completo. Y, entonces, llegó la Eurocopa de 2017, donde España cayó en cuartos de final; el Mundial de 2019, donde la Roja fue eliminada en octavos; y la Eurocopa de 2022, donde el equipo no fue capaz de pasar de cuartos. Sin embargo, esta última competición supuso un duro golpe no solo a nivel competitivo, sino también dentro del vestuario, ya que las jugadoras demandaban mejor preparación.

Un grupo de 15 jugadoras enviaron una carta pidiendo la dimisión de Jorge Vilda: Ainhoa Vicente, Patri Guijarro, Lucía García, Leila Ouahabi, María León, Claudia Pina, Laia Alexandre, Ona Batlle, Andrea Pereira, Aitana Bonmatí, Sandra Paños, Amaiur Sarriegi, Lola Gallardo, Nerea Izaguirre y Mariona Caldentey. Las profesionales alegaban que la entonces situación generada les afectaba “de forma importante a su estado emocional y su salud” y renunciaban a ir a la selección hasta que la situación no cambiara. Ante lo que la Federación contestó: “La RFEF no va a permitir que las jugadoras cuestionen la continuidad del seleccionador nacional y de su cuerpo técnico, pues tomar esas decisiones no entra dentro de sus competencias”.

Sin embargo, y en respuesta a las acusaciones de la RFEF contra las futbolistas, muchas de ellas emitieron un nuevo comunicado lamentado que la institución hubiera hecho pública la carta e insistieron en que en ningún momento habían pedido la destitución de Vilda. Tras ello, llegó el momento de negociar, el escenario se fue enfriando hasta tal punto de que incluso muchas de las jugadoras implicadas cambiaron de postura. Muchas de futbolistas mostraron su disposición a volver a la convocatoria de La Roja. Finalmente, de esas 15 iniciales, fueron 7 quienes decidieron mantener su decisión y no acudieron al Mundial.

Ahora, la polémica vuelve a girar en torno a Vilda. Tras su momento de gloria alcanzado la copa como campeón del mundo, ha llegado la tormenta y el técnico se ha quedado solo. En total, 11 integrantes de su cuerpo técnico han dimitido a través de un comunicado para mostrar su apoyo a Jenni Hermoso, a las que también han acompañado varios compañeros. Sin embargo, el seleccionador se resiste a dejar el cargo, aunque todo apunta a que tiene los días contados al frente del banquillo de La Roja. Y, si eso ocurre, ¿quién será el siguiente en asumir el cargo? ¿Seguirá el ejemplo de sus antecesores rodeados de polémica? Hasta el momento no hay ningún nombre sobre la mesa, lo que está claro es que el puesto de entrenador de la Selección no ha dejado de estar manchado por los conflictos.

