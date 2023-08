Alexia Putellas rompe su silencio y carga contra Rubiales: “Esto es inaceptable. Se acabó”

Soccer Football - FIFA Women's World Cup Australia and New Zealand 2023 - Final - Spain v England - Stadium Australia, Sydney, Australia - August 20, 2023 Spain's Alexia Putellas celebrates with the trophy after winning the world cup REUTERS/Hannah Mckay

Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro e integrante de la selección española campeona del mundo del Mundial Femenino, ha roto su silencio para mostrar su apoyo a Jennifer Hermoso, compañera y foco de toda la polémica en torno a Luis Rubiales.

Las palabras de la jugadora se han producido tras el discurso del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que se ha negado a dimitir de su cargo tras las acusaciones de abuso de poder por besar a Jennifer Hermoso durante la entrega de medallas y por gestos obscenos durante el palco minutos después de la victoria.

“Esto es inaceptable. Se acabó. Contigo compañera”, ha dicho Putellas a través de la red social X (antes conocida como Twitter). La jugadora del F.C Barcelona y también recientemente ganadora de la Champions League ha querido así mostrar su apoyo a las voces contrarias a Rubiales. Es la primera vez que la jugadora se pronuncia en torno a esta polémica, que suma su voz a otras como Isco, Bellerín y Borja Iglesias, que también han querido hacer público su rechazo a la actitud del presidente de la RFEF.

“Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes”, asegura el delantero verdiblanco.

Te puede interesar: “No voy a dimitir”: Rubiales da marcha atrás y se queda en la Federación a pesar del polémico beso a Jenni Hermoso

Luis Rubiales no dimite

Luis Rubiales confirma que no va a dimitir de su cargo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol

Durante la Asamblea Extraordinaria de la RFEF celebrada este viernes, Luis Rubiales ha asegurado que no dimitirá y seguirá al frente de la Federación pese al escándalo generado tras el beso no consentido a Jenni Hermoso. El dirigente lo anunció entre gritos y después de un duro discurso en el que ha cargado contra el “falso feminismo”, tres ministras del Gobierno, Javier Tebas y los medios de comunicación. Sin embargo, el secretario de Estado para el Deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha anunciado que ha activado ya “todos los mecanismos para tomar las medidas oportunas” para remitir las denuncias contra Rubiales al Consejo Superior de Deportes (CDS), órgano desde el cual se podría inhabilitar al actual presidente.

Alexia ha mantenido un perfil bajo durante la disputa del Mundial y su posterior celebración. Se mantuvo en un segundo plano durante el festejo con los aficionados y, pese a que el público coreaba su nombre para que pronunciase unas palabras, se negó a ello. No obstante, ahora ha dado un paso adelante. A su crítica, se ha sumado la de otras futbolistas de la selección como Aitana Bonmatí. “Hay límites que no se pueden cruzar y esto no lo podemos tolerar. Estamos contigo compañera”.

Athenea del Castillo también ha mostrado su apoyo a Jenni Hermoso. “Estamos contigo” ha publicado en redes sociales. Misma línea ha seguido la portea titular de la selección, Cata Coll. “Me da pena que 23 futbolistas no seamos las protagonistas… se acabó! Contigo a muerte”, manifestó en referencia a Jenni Hermoso. Todas las jugadoras de distintas generaciones de la selección femenina van a firmar un comunicado por todo lo que han tenido que “sufrir” y “vivir”. “Vamos a muerte”. El fútbol femenino tiene vida propia.

Seguir leyendo: