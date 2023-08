Las “inaceptables” exigencias de Sergio Ramos que tumbaron dos ofertas y por las que aún sigue sin equipo

Sergio Ramos celebra un gol ante el Niza durante la temporada 2022/2023 (REUTERS).

A Sergio Ramos se le acaba el tiempo. El de Camas afronta los últimos diez días de una carrera a contrarreloj por encontrar acomodo antes de que cierre el mercado de fichajes. El pasado 2 de junio saltó la sorpresa. El PSG decidió no renovar el contrato de Sergio Ramos y anunció su salida tras dos temporadas de sensaciones encontradas en París. Su primera campaña estuvo marcada por las lesiones que tan solo le permitieron jugar 14 partidos entre todas las competiciones, mientras que, en el segundo capítulo de su aventura francesa, recuperó gran parte de su nivel y se hizo con la titularidad.

Desde entonces, el central de 37 años está en búsqueda activa de equipo. Su prioridad es seguir compitiendo en el fútbol europeo, pero, tras el portazo del Sevilla a través de su presidente —“No sé qué más hay que decir. Lo voy a decir aquí y ahora. No tenemos nada con Sergio Ramos. No ha sido nunca una opción porque no encaja. ¿Sergio Ramos quiere venir al Sevilla? Yo quiero un avión, regaládmelo”, aseguró — pocas opciones quedan en el Viejo Continente, tan solo Turquía. En este escenario, Arabia Saudí, Brasil, Estados Unidos y México, emergen como principales destinos para el futbolista español, aunque para aterrizar en alguno de ellos, deberá rebajar sus pretensiones.

“Ha pedido más del doble”

Las exigencias de Sergio Ramos han tumbado las dos posibilidades surgidas desde Turquía. El Galatasaray y Besiktas, dos de los tres equipos más potentes del país otomano, intentaron un fichaje que, en ambos caso, no se produjo por el mismo motivo: las altas exigencias del jugador. El Galatasaray le ofrece, según medios turcos, un contrato de dos temporadas a razón de 5,5 millones de euros por cada de ellas, salario que no llega a la cantidad exigida por el jugador. El Besiktas por su parte, se ha retirado de la puja por el jugador, tal y como confirmó el vicepresidente del conjunto turco.

Sergio Ramos durante un entrenamiento con el PSG (REUTERS).

“Según han publicado algunos medios, Ramos pide cinco millones de euros, pero la verdad no es así. Él ha pedido más del doble de esta cifra. Ahora mismo, si Ramos se va a Arabia Saudí, cobraría entre 23 o 25 millones de euros. Para ficharle he sondeado todas las posibilidades, pero parece imposible. El sueldo y la cifra que pide su representante son 15 millones de euros. Ya no estamos en la mesa de negociación” expresó Kocadag.

Una mansión y un coche de lujo

Situación similar denuncia el Club América mexicano. La directiva se puso en contacto con el entorno del jugador y avanzó en las negociaciones hasta que las exigencias del jugador volvieron a hacer acto de presencia. La oferta presentada por el América era potente. Contrato de un año, con posibilidad de otro año más y un salario de 8,5 millones de dólares anuales. Sergio Ramos terminó rechazando la oferta al exigir 13 kilos, según medios mexicanos. Sin embargo, sus requisitos no quedaron ahí.

Además del salario más alto en la historia del campeonato mexicano, fuentes del club filtraron todas las exigencias del jugado. Una mansión en la zona más exclusiva de la Ciudad de México y un coche de lujo fueron las peticiones del jugador que sigue sin equipo y que ya mira hacia Arabia Saudí como uno de sus destinos más factibles.

Seguir leyendo: