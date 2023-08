Las delegaciones territoriales creen que Rubiales no debe dimitir y mostrarán su apoyo en una Asamblea Extraordinaria este viernes

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, durante la ceremonia en Moncloa. REUTERS/Juan Medina

Los presidentes de las distintas delegaciones territoriales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) consideran que Luis Rubiales no debe dimitir a pesar de la polémica generada por el beso que este le dio a Hermoso tras el triunfo del seleccionado español en la final del Mundial. Asimismo, tras una reunión telemática y secreta, los representantes han pedido que se celebra una Asamblea General Extraordinaria para mostrar su apoyo al presidente de la RFEF.

De esta manera, la Federación ha decidido convocar la reunión de urgencia solicitada para este viernes 25, a las 12 horas, en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Además, desde la entidad han informado que, “en base a los últimos hechos acontecidos durante la premiación del Mundial, están abiertas las diligencias internas referentes a asuntos de integridad, así como el resto de los protocolos aplicables”.

Los líderes de las delegaciones territoriales han asegurado a Cadena Ser que Rubiales no tiene que dimitir pero han destacado que su preocupación es máxima debido a la repercusión que ha tenido el comportamiento del presidente de la RFEF. De todos modos, han destacado que Rubiales hará lo que se mejor para el fútbol español, incluso dimitir si fuera necesario. Tras la reunión de urgencia mantenida este martes, los distintos jefes territoriales no han firmado ningún documento conjunto de apoyo ya que no todas las federaciones estuvieron presentes en la misma.

Críticas a Rubiales

Los reproches al comportamiento del presidente de la RFEF han continuado este martes. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, quien recibió a las campeonas del mundo en Moncloa, ha asegurado que las disculpas ofrecidas por Rubiales “no son adecuadas”. “Creo que lo que vimos fue un gesto inaceptable, que las disculpas de Rubiales no son suficientes”, sostuvo y le ha demandado que siga “dando pasos” para aclarar lo visto.

Sánchez ha lamentado que con comportamientos como el del presidente de la RFEF se “manifiesta” que en España todavía queda camino por recorrer en materia de igualdad y equiparación entre mujeres y hombres. Y sobre una posible destitución de Rubiales, el presidente del Gobierno en funciones ha recordado que son los miembros de la Asamblea General de la Federación quienes podrían removerlo.

Desde el Consejo Superior de Deportes (CSD) se han remitido a la postura mostrada por el presidente del Gobierno y confirmaron haber recibido la denuncia de Miguel Galán, presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol en España (CENAFE), la cual seguirá el proceso de análisis como cualquier otra denuncia.

Por su parte, Rubiales continúa sin pronunciarse sobre el asunto después de haber hecho público un vídeo en el que se disculpaba de forma ambigua por haber besado en la boca a Hermoso. El mismo silencio lo guarda la jugadora, que intenta desconectar en unos días de vacaciones en Ibiza junto a varias compañeras como Misa Rodríguez, Salma Paralluelo y Alexia Putellas.

