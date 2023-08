Nogueras (Junts) afirma que el acuerdo con el PSOE para el Congreso “cambia mucho el panorama”

La diputada de Junts Miriam Nogueras ofrece declaraciones tras la Sesión Constitutiva de la XV Legislatura en el Congreso de los Diputados (Eduardo Parra - Europa Press)

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha afirmado que el acuerdo al que su partido llegó este jueves con el PSOE para votar a favor de que Francina Armengol fuera presidenta del Congreso “cambia mucho el panorama” de los últimos años.

En una entrevista este sábado en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha dicho textualmente que no dieron su apoyo hasta que no tuvieron los hechos comprobables, “y esto no ha pasado en los últimos cuatro años”.

El pacto entre los dos partidos incluye el uso del catalán en el Congreso y el reconocimiento del idioma como lengua oficial de la Unión Europea (UE), entre otros.

“Lo que pasó en la Mesa es lo que ha pasado en la Mesa y a partir de ahora veremos qué pasa y si el partido socialista se mueve o no se mueve”, ha apuntado en relación con las negociaciones para la investidura del candidato del PSOE y presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez.

Amnistía y referéndum de autodeterminación

Sobre estas negociaciones, ha señalado que tendrán que ser “muy escrupulosos” y que sin amnistía y referéndum para Catalunya será imposible, en sus palabras.

Ha asegurado textualmente que negociar con toda la precaución es poca cuando se hace con partidos españoles, y ha subrayado que cobrarán “por avanzado” si llegan a un acuerdo.

