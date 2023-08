El homenaje permanente de la Academia Militar de Zaragoza al rey Juan Carlos que le ‘acercará’ a la princesa Leonor

Este jueves 17 de agosto la princesa Leonor comienza una nueva etapa decisiva de su vida y, por tercer curso consecutivo, no vivirá en el palacio de la Zarzuela. La heredera al trono comienza su formación militar en la Academia de Zaragoza, convirtiéndose en ‘Dama Cadete Borbón’ durante el periodo que dure su instrucción militar como soldado, un total de tres años.

Si bien estará mucho más cerca de casa que cuando estudiaba en el internado UWC International College de Gales e incluso tendrá permisos para ir a casa los fines de semana, pasará gran parte de la semana en Zaragoza. Sin duda, los primeros días no serán fáciles para la heredera, pues además de estar lejos de sus padres, tendrá que acostumbrarse a su nueva rutina, marcada por un exigente horario, jornadas de deporte y horas de estudio.

Pese a ello, Leonor cuenta con una ventaja que no tenía cuando residía en Reino Unido, y es que tendrá muy presente el recuerdo de un miembro de su familia. Ella no es la primera Borbón que pasa por las aulas de la Academia Militar, pues desde su fundación los reyes de España han estado ligados a ella. Mientras que Alfonso XII y su hijo Alfonso XIII no pasaron por sus aulas, pero firmaron el decreto fundacional, la visitaron y apoyaron, Juan Carlos I y Felipe VI sí que fueron cadetes.

El rey Felipe VI durante el desarrollo de una clase en la Academia Militar de Zaragoza. (Foto: AGM)

Ambos dejaron un gran sabor de boca en la institución, especialmente su abuelo. Prueba de ello es que en el centro hay un homenaje permanente hacia su figura que a su nieta podría servirle como inspiración ahora que sigue sus pasos. Tal y como desvela la academia, el por entonces príncipe de España Juan Carlos se alojó “en una pequeña y sobria estancia” que se conserva de forma “perfecta”. Está ubicada en la tercera planta del ala sur del actual edificio histórico.

El paso de Felipe

De Felipe VI también se guarda parte de su habitación y es que dejó tras de sí varias anécdotas que siguen siendo recordadas. Una de las primeras cosas que hizo fue pedirle a sus compañeros que le llamaran Felipe, pues al comienzo se dirigían a él como ‘alteza’.

Los reyes Felipe y Letizia junto a la princesa Leonor y la ministra de Defensa, Margarita Robles, durante la entrega de despachos a los nuevos oficiales del Ejército de Tierra. (EFE/ Javier Cebollada)

Si bien le trataban como uno más, el Rey tuvo su propia habitación -llamada camareta-, aunque esta era igual en contenido que la del resto de alumnos. También salía con ellos en los días libres, al principio de manera tímida y después con más confianza.

Algunos que compartieron etapa con él, cuentan que nunca dejó que le invitaran y es que siempre quiso ser uno más, sin tratos de favor. Por eso no sorprende que llegara a estar castigado, especialmente por llegar tarde a las clases.

