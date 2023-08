Este es el motivo por el que el chef José Andrés recomienda pelar las fresas

Chef José Andrés (joseandres.com)

José Andrés es un chef reconocido a nivel mundial. Cuenta con una larga trayectoria a sus espaldas y es dueño de varios restaurantes repartidos en distintos puntos del mundo, como por ejemplo Madrid o Washington. Por lo tanto, cada vez que el cocinero asturiano hace una recomendación culinaria, como mínimo, hay que prestar atención. El último consejo que ha realizado a través de sus redes sociales ha sido sobre las fresas, en concreto este chef recomienda que es mejor pelar esta fruta antes de consumirla. ¿El motivo? Porque “así es como se experimenta una de las mejores bayas que ofrece nuestro planeta”, asegura José Andrés.

Las fresas son un fruta con infinidad de propiedades buenas para la salud de las personas. Es rica en minerales como el manganeso, el magnesio y el potasio y también en antioxidantes. Además, tiene vitamina B2, B3, C y ácido fólico, es baja en azúcar, ayudar a reducir el colesterol y el riesgo de hipertensión debido a las antocianinas que posee. También es una fruta muy rica en fibra y su contenido es 90% agua. Es decir, son una opción muy completa y saludable para comidas, desayunos, meriendas o postres.

Y es que, esta fruta se puede presentar de diferentes formas, para los más golosos con nata, yogurt, leche o chocolate. También se pueden hacer asadas, preparar un batido de fresa, tarta, o incluso bombón de fresas. Esta fruta también es una buena opción para hacer una ensalada un poco diferente, más tropical y fresquita para el verano. Lo que está claro es que se puede comer de una infinidad de formas. Eso sí, la temporada ideal para hacerlo es entre enero y junio. Aunque probablemente a pocos se les habría ocurrido comerlas como lo hace el chef José Andrés.

El cocinero ha compartido un pequeño trozo de su entrevista con Tamar Alder a través de sus redes sociales, acompañado del texto: “¿Has pelado alguna vez una fresa? Créeme... ¡¡¡así es como se experimenta una de las mejores bayas que ofrece nuestro planeta!!”. Este post comienza con José Andrés preguntando: “¿Sabes que pelo las fresas?”. Una revelación que ha dejado a la entrevistadora totalemente sorprendida. “¿Qué?”, fue su reacción. Ante lo que él contesta “siempre. ¿Algunas vez lo has hecho?”.

Tras ello, el asturiano continúa describiendo la sensación que experimenta cuando come una fresa pelada. “No hay nada como cuando tus labios tocan unas fresas sin piel. Entiendes que la fresa fue creada para ser amada por ti, por todos”. A lo que añade: “Porque casi encaja perfectamente con tus hermosos labios. Una fresa pelada, amigo mío. Si nunca comiste una fresa pelada, no entiendes las fresas”.

Pero, ¿cómo se pela una fresa para no desperdiciar la mitad?

Tras la entrevista, las redes sociales de José Andrés se llenaron de usuarios preguntando cómo se pela una fresa. Y es que, algo que sí es más común es colar esta fruta cuando se tritura, por ejemplo, para hacer batidos, con el fin de retirar las semillas. Sin embargo, pelar las fresas es algo que poca gente habrá hecho. Por este motivo, el chef decidió subir un video en el que se explica el procedimiento para hacerlo, al que acompañó de este texto: “Ok gente... ¡ASÍ es como se pela una fresa! ¡Súper simple... solo recuerda que tu cuchillo o pelador debe estar afilado! Pruébalo y dime si te gusta tanto como a mí...”.

El primer paso para pelar una fresa es quitar el tallo o la hoja que suele acompañar a esta fruta. El siguiente paso es pelar de arriba a abajo toda la pieza de fruta hasta que no quede nada de piel. En el video, el chef recomienda utilizar un cuchillo o un pelador que esté afilado, dado que así será más fácil llevar a cabo el procedimiento. El tercer paso es emplatar las fresas y, por último, el momento más esperado probar las fresas peladas.

