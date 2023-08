El beso de Riley Keough que le pudo costar la vida a Andrew Garfield: “Tuvieron que parar el rodaje entero”

Riley Keough y Andrew Garfield en 'Lo que esconde Silver Lake'

Hay rodajes que son peligrosos por las escenas que se producen en él, como puede ser la saga de James Bond, las de Misión Imposible o en general cualquiera que involucre a Tom Cruise. Muchos actores utilizan dobles para no poner en peligro su integridad física, cuando no directamente su vida. Pero a veces también sucede que la escena aparentemente inofensiva, la que desde luego no requiere de ningún tipo de especialista o doble, puede llegar a complicarse de tal manera que ponga en peligro la vida del protagonista. Y eso que estamos hablando tan solo de un beso.

Tal y como desvelaba la actriz Riley Keough en una entrevista para Vanity Fair, a ella le sucedió en una de sus películas. No de que necesitase doble, sino de que estuvo a punto de poner en un grave compromiso a su compañero de reparto, nada menos que Andrew Garfield. Y todo por algo tan absurdo y simple como una barrita de cereales de granola. Al parecer, la intérprete se encontraba en su caravana de maquillaje preparando una escena en la que tenía que besar al actor de The Amazing Spider-Man cuando una de las maquilladoras le hizo la pregunta que cambiaría por siempre las vidas de ambos. “¿Eso lleva cacahuetes?”

“Ella salió corriendo, trajo al productor y este me dijo ‘Riley, Andrew es muy alérgico a los cacahuetes, y ahora tenemos que cerrar el rodaje entero. No debería haber (cacahuetes) dentro del equipo y mucho menos del plató'”, relataba Keough, que se llevó un gran susto que pudo ir a peor y afortunadamente se detuvo a tiempo: “Me quedé como ‘Joder, qué locura’. Pero gracias a Dios que esta mujer se dio cuenta, ¡yo no tenía ni idea!”, explicaba la protagonista de la serie Todos quieren a Daisy Jones. Además, la actriz comentaba que más allá de esta accidentada anécdota, le hizo mucha ilusión trabajar en la película porque implicaba rodar en Los Ángeles, la ciudad en la que vive. Keough, que es hija de Lisa Marie Presley y nieta del mismísimo Elvis Presley, se dio a conocer en Mad Max: Fury Road y American Honey, y un par de años más tarde haría esta gran película junto al actor de La red social.

Dónder ver ‘Lo que esconde Silver Lake’

Lo cierto es que la película no solo fue especial para Riley Keough por rodarse cerca de su casa, sino también para muchos de los espectadores que fueron a verla al cine. Estrenada a finales de 2018 tras su paso sin pena ni gloria por el Festival de Cannes, Lo que esconde Silver Lake se convirtió inmediatamente en una película de culto, y actualmente se puede ver en Filmin. La película es todo un gran retrato del nihilismo de la generación actual al tiempo que un bonito homenaje a las películas clásicas de cine negro ambientadas en la ciudad californiana. Un rompecabezas que a ratos parece más complicado de lo que realmente es pero que nos dio una actuación de Andrew Garfield como nunca antes lo habíamos visto. Y ahora sabemos que afortunadamente no fue la última.

