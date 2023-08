¿Cuánto vale una casa prefabricada? La diferencia de precios en una ciudad como Madrid puede superar las cuatro cifras

Casa prefabricada de 300 metros cuadrados de la empresa Casas Cube. (Casas Cube)

“El precio de una casa prefabricada depende de muchos factores, como la comunidad autónoma o la posesión de una parcela. La gente llega pensando que se va a encontrar auténticas gangas y eso no siempre ocurre”, explica el responsable de una conocida empresa del sector. Las viviendas modulares han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años, sobre todo después de la pandemia, cuando multitud de familias comenzaron a buscar una alternativa para dejar atrás el tumulto de las grandes ciudades. No obstante, las tarifas muchas veces no son tan baratas como la clientela se imagina.

Te puede interesar: El boom de las casas prefabricadas en España: “La demanda se ha disparado, recibimos 100 solicitudes a la semana”

El mercado ofrece un amplio catálogo de productos, que va desde las casas móviles hasta los modelos de hormigón, madera o acero que salen directamente de fábrica. Como consecuencia, los precios se mueven en una dilatada horquilla, por lo que es complicado hacer una comparativa en profundidad con los importes de las construcciones de obra. “No cuesta lo mismo una estructura con ruedas que un chalet prefabricado que va anclado al suelo”, señalan fuentes de la industria. Además, el presupuesto también cambia en función de si los clientes disponen de un terreno o, por el contrario, tienen que adquirirlo.

Modelo de chalet modular de la empresa Casas Kubera. (Casas Kubera)

“Muchas personas buscan una segunda residencia de bajo coste, pero no es lo que ofrecemos. Las mobile homes sí que son mucho más económicas, pero con una estructura de calidad la diferencia es más limitada”, sostiene el mismo empresario. Las casas prefabricadas ofrecen un amplio abanico de ventajas, como el menor consumo energético, la contribución al desarrollo sostenible y la existencia de presupuestos cerrados. En algunas regiones, las viviendas modulares presentan diferencias de más de cuatro cifras en el precio final con respecto a cualquier domicilio tradicional, sin embargo, en otros territorios la oferta convencional resiste como la mejor opción del mercado inmobiliario.

Te puede interesar: La casa prefabricada española por menos de 60.000 euros: 80 metros cuadrados y tres habitaciones

Las brechas en el precio: 500 euros por metro cuadrado

“Los clientes prefieren comprar una parcela y montar un chalet prefabricado que pagar lo mismo por un piso en el centro de la ciudad. Tal y como están los precios lo pueden hacer porque les sobra dinero”, asegura Silvia Sánchez, socia gerente de Casas Cube. Las fuentes del sector consultadas por Infobae España cifran en 1.500 euros el precio medio del metro cuadrado en una casa prefabricada de tamaño y estructura estándar. El metro cuadrado en una vivienda convencional ronda los 2.000 euros, lo que supone una brecha de 500 euros entre cada uno de los dos modelos de negocio. “Cuanto más grande es la casa, más se nota la diferencia”, apuntan.

No obstante, el importe final depende siempre de la situación del mercado inmobiliario en cada comunidad. “El precio del metro cuadrado no es el mismo en Cáceres que en Madrid. En una gran ciudad te puede interesar la solución de las casas prefabricadas, porque los precios son más elevados y la mano de obra sale más cara, pero en una provincia pequeña la diferencia no es tan evidente”, matizan los empresarios del sector.

Seguir leyendo: