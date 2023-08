La sanidad de Madrid se desangra en julio: las urgencias del sur funcionaron correctamente solo un día

Imagen de archivo de una protesta en Madrid contra la reforma de las urgencias extrahospitalarias y la demanda de mejoras en la Sanidad Pública (OSCAR DEL POZO / AFP)

En noviembre de 2022, la Comunidad de Madrid cristalizó unas modificaciones en las urgencias extrahospitalarias —oficialmente denominadas Puestos de Atención Continua (PAC)— de la sanidad pública, esos espacios que abren cuando los centros de salud están cerrados y que sirven de guardia en los barrios de la ciudad para evitar visitas innecesarias a las urgencias de los hospitales, destinadas a cuestiones graves.

Esa reforma de las PAC por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso trajo una importante huelga de los médicos y sanitarios de la Comunidad, que estuvieron en pie de guerra cerca de cuatro meses, hasta que lograron frenar algunas (no todas) de las medidas que imponía el nuevo modelo diseñado por el PP, que eliminaba muchos médicos y enfermeros de los 82 PAC de toda la Comunidad. Al menos 29 centros quedaron sin médico, algo con lo que las urgencias perdieron parte de su utilidad: acudir al centro del barrio y no a un hospital para que los facultativos receten medicamentos ante un malestar leve o hagan pequeños chequeos para saber si la dolencia necesita ser derivado a un hospital.

Te puede interesar: Una nueva ola de calor llega a España: estas son las ciudades que superarán los 44ºC

Los PAC son la primera línea de la sanidad pública y sirven para no colapsar los hospitales, pero si su funcionamiento es errático, manda al traste la cadena de funcionamiento de los servicios sanitarios públicos. Es el primer verano con este plan de Ayuso para las urgencias extrahospitalarias en funcionamiento, y los sanitarios organizados en la Plataforma SAR, que monitoriza el funcionamiento de las urgencias, ha publicado un documento que ha sido facilitado a Infobae España y que demuestra las lagunas que ha sufrido la sanidad pública madrileña durante el mes de julio.

Varias urgencias sin médico la mayor parte del mes

La zona más afectada ha sido el sur de la Comunidad de Madrid. Allí, las urgencias extrahospitalarias funcionaron a pleno rendimiento “solo un día”, según reza el informe. La Comunidad de Madrid no ha cubierto las vacaciones de los profesionales sanitarios y ha habido urgencias extrahospitalarias sin médicos de manera continuada.

En particular, ha habido una zona del sur de Madrid que afecta a 800.000 habitantes que ha sufrido de manera continuada interrupciones en su servicio. Por ejemplo, el PAC de Ciempozuelos, que afecta a casi 27.000 habitantes, ha estado 17 días sin médico, un 55% del total del mes. El PAC de Getafe también ha tenido importantes interrupciones y no ha contado con un facultativo durante 25 días de julio, dato que se traduce en un 81% del total. El puesto de Getafe tiene un radio de influencia que afecta a 180.000 personas, que no han podido recurrir a sus urgencias más cercanas y habrán tenido que ir al hospital.

“Denunciamos la situación que vivimos en los PAC. En muchos de ellos, la falta de cobertura ha pasado a ser la norma. Este hecho es de especial trascendencia en zonas que ven aumentada su población en verano, como pueblos de la zona norte y oeste. Esta falta de cobertura supone un grave prejuicio en la calidad de la atención y es nuestra obligación denunciarla”, ha asegurado a Infobae España Iztiar Valero, médica del PAC de Griñón y parte de la Plataforma SAR. Este medio ha preguntado a la Consejería de Sanidad los motivos para dejar sin cubrir las plazas de los médicos de vacaciones, pero no ha obtenido respuesta.

Te puede interesar: España perderá 4 millones de trabajadores y 585.000 autónomos en la próxima década por la jubilación de los ‘baby boom’

Esta situación de vacantes empeora junto a la realidad de varios PAC que, de forma predeterminada, ya no tienen médico entre su equipo. Es el caso de las urgencias extrahospitalarias de Pinto, Parla, Leganés, Aranjuez y Valdemoro, que solo tienen disponible personal de enfermería.

“Cuando no hay médico en alguno de los centros, los pacientes son derivados. A estos pacientes, se suman los que ya son derivados de manera habitual desde los centros de enfermería. Esta sobrecarga asistencial, en volumen y características, impide la asistencia de calidad y seguridad a los pacientes atendidos”, concluye el informe realizado por Plataforma SAR.

Seguir leyendo: