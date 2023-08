Espinosa de los Monteros renuncia a recoger el acta de diputado de Vox por motivos “personales y familiares”: “Todo ha merecido la pena”

Iván Espinosa de los Monteros deja la política "por motivos personales y familiares" pero no Vox, donde continuará como afiliado.

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso y uno de los principales pesos pesados del partido de extrema derecha, ha comunicado este martes que renuncia a recoger el acta de diputado por “motivos personales y familiares”. “Mis padres ya no son tan jóvenes y mis hijos aún no son tan mayores”, ha comenzando señalando en una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja.

Tras anunciar dicha decisión, adelantada por El Mundo, Espinosa de los Monteros ha querido dar las gracias a votantes y simpatizantes, y especialmente a Santiago Abascal, a quien desea ver “más pronto que tarde” en el Palacio de la Moncloa. Si bien, esta renuncia se produce después de la debacle de Vox en las elecciones del pasado 23 de julio, una cita en la que la formación perdió 19 escaños (600.000 votos) y la posibilidad de ser llave de un gobierno con el PP.

También ha dedicado un espacio importante a su familia, quien “siempre sufre más que uno mismo cuando se producen ataques, sobre todo si son de carácter personal”. “Todo ha merecido la pena. Me marcho con enorme optimismo y con enorme confianza en los españoles. Pese a nuestra gloriosa historia común los mejores días de España quedan por delante. Todo saldrá bien y si no es que no podría ser el final”, ha finalizado su breve intervención.

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ofrece una rueda de prensa en el Congreso. (EFE/ Fernando Alvarado)

Para Espinosa de los Monteros, vicesecretario general de relaciones internacionales de Vox, ha sido un “honor” formar parte del Congreso como diputado y “haber podido contribuir con mis limitaciones y mis defectos a la defensa de la unidad española”. Y, dentro de los agradecimientos a los empleados y miembros de esta institución, ha destacado la figura de la actual presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, con la que ha tenido “una relación cordial”.

Disputa ideológica con Buxadé

Asimismo, ha asegurado que permanecerá en Vox como “afiliado de base y siempre a su disposición para absolutamente cualquier cosa”. Además de dar las gracias al presiente del partido, “sin el cual esta aventura hubiera sido totalmente imposible”, también ha dado las gracias a otros dirigentes pasados y presentes de Vox, como Manuel Mariscal, vicesecretario de comunicación, Ignacio Garriga, número dos de Abascal, y Jorge Buxadé, portavoz del partido a nivel nacional.

Con este último, Espinosa de los Monteros ha mantenido una disputa ideológica, ya que Buxadé, que entró en política con Falange de las JONS y define a Primo de Rivera como “una alma superior”, representa el ala más radical de Vox frente al perfil neoliberal de de Espinosa de los Monteros.

Tras su marcha, Santiago Abascal ha agradecido en un tuit la labor de “un gran portavoz (ahora, que ya no te van a sufrir, te lo reconocerán más que antes )”. Si bien, ha destacado que el partido “mantiene a un afiliado de lujo que seguro que todavía tiene mucho que aportar. Con todo lo que hemos pasado juntos… tengo el convencimiento de que lo mejor está por venir, y que participarás muy activamente en ello. En cualquier caso, muchas gracias por tu entrega. Nada de adioses. Hasta pronto”.

