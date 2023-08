El drama de Tori Spelling, actriz de ‘Sensación de Vivir’: de ‘nepo baby’ de Beverly Hills a vivir en una caravana con sus cinco hijos

Tori Spelling saliendo de un conocido supermercado en Estados Unidos.

La fama, como dijo Rosalía, es “mala amante”. Un día te abraza y al siguiente te repele. Que se lo digan a Tori Spelling, que ha pasado de vivir en una de las mansiones más caras de Beverly Hills, en Los Ángeles, a pasar sus días en una caravana con sus cinco hijos. La mítica actriz que dio vida a Donna Martin en Sensación de vivir, la serie noventera que marcó a toda una generación (y que tuvo su reboot en 2008 con una nueva hornada de jóvenes insufribles y guapos), ha tenido un año del todo complicado.

El junio anunció que se divorciaba del que había sido su marido durante 18 años, Dean McDermott, a causa de las infidelidades de éste y su aparente adicción al sexo. Después, tuvo que abandonar su casa a causa de una infección “moho extremo” que afectó a sus cinco hijos. Sin hogar y recién divorciada, Spelling ha pasado varias semanas durmiendo en varios moteles por cien dólares la noche (90 euros), tal y como ha informado el Daily Mail. En los últimos días se ha podido ver a la actriz y personalidad televisiva haciendo vida en una caravana junto a Liam Aaron (16 años), Stella Doreen (15), Hattie Margaret (11), Finn Davey (10) y Beau Dean (6), sus cinco hijos.

Te puede interesar: Christopher Nolan explica por qué hay diálogos de ‘Oppenheimer’ que no se escuchan bien en la película: “Es una decisión artística”

El tabloide británico ha podido hablar con el entorno de Spelling, que se muestra muy preocupado ante su deriva vital. “No contesta al teléfono ni devuelve las llamadas. Ha desaparecido por completo. Tiene a sus amigos más cercanos muy preocupados”, ha alertado un anónimo al Daily Mail.

Tori Spelling y su marido Dean Mcdermott en 2016 (Reuters)

Las últimas instantáneas de la celebridad en un campamento de Ventura, California, han disparado todas las alarmas. Para más inri, Spelling no contaría, actualmente, con un techo propio, pues la suya estaría en alquiler a causa del moho que ha afectado a sus hijos. “A Dean no le está gustando nada que Tori se haya estado quedando en moteles. Cree que los niños deberían estar en su casa y no de sitio en sitio con ella. Está convencido de que esta situación no es precisamente la más conveniente para ellos en estos momentos tan difíciles”, ha señalado otra fuente al medio.

De estrella a estrellada

Se podría decir que Spelling ha sido una auténtica nepo baby de Hollywood. Comenzó a actuar a los seis años gracias a su padre, Aaron Spelling, uno de los productores más exitosos en Los Ángeles. Éste contrató para ella un entrenador personal cuando era una adolescente de tan solo 17 años y le consiguió un papel en Sensación de vivir, rol con el que daría un salto a la fama tras el éxito de la ficción de la que su progenitor era productor.

Spelling vivió en la segunda mansión más grande de Beverly Hills durante su adolescencia: una casa de 55.000 metros cuadrados, 123 habitaciones, 14 dormitorios, 27 baños, un club nocturno, una barbería e incluso una sala convertida en museo para albergar la enorme colección de muñecas de su madre, Candy Spelling. Las actuales condiciones de la actriz contrastan con el ostentoso estilo de vida que ha apadrinado desde su nacimiento.

La intérprete no ha escatimado a la hora de hablar de sus hábitos de compra, sus copiosos gastos y las cuantiosas deudas en varias de sus tarjetas de crédito. Comprar era su hobbie, su cardio y su vida, patentando el suntuoso estilo de vida con el que ha crecido y del que ha bebido. Spelling ha tenido otros problemas monetarios más allá de su predilección por los caprichos caros y las compras excesivas por Rodeo Drive.

La relación con sus padres, en especial con Aaron, se rompió por completo después de que Spelling dejase a su marido, Charlie Shanian (con el que estuvo casado de 2004 a 2006) para contraer matrimonio con Dean. Cuando su padre falleció un año después, sólo le dejo 800.000 dólares de su fortuna de 600 millones.

Seguir leyendo