Estos son los dos bancos que cobran comisiones en agosto: hasta 20 euros

Las comisiones bancarias son el dinero que te cobran los bancos por prestarte sus servicios. Pueden cobrarte, por ejemplo, por tener una cuenta corriente, por entregarte una tarjeta de crédito o por hacer una transferencia. Y cada banco es libre de establecer los precios que quiera, por eso mientras que en una entidad puedes llegar a pagar hasta 240 euros al año por el mantenimiento de una cuenta corriente, en otra podrás abrir una cuenta sin comisiones y no pagar nada.

Aunque puedes pagar comisiones por cualquier servicio -contratar una hipoteca, invertir en acciones, etc-, las comisiones bancarias de las cuentas corrientes son las más habituales. Según los datos recopilados por el portal HelpMyCash, este mes de agosto, al menos dos bancos van a cobrar comisiones por el mantenimiento de sus cuentas y no se trata de entidades desconocidas, sino de algunas de las más populares de España. Estos son los bancos que te cobrarán comisiones por la cuenta corriente en agosto si no cumples sus requisitos:

Banco Santander: Los clientes del banco que tengan una Cuenta Santander y no cumplan los requisitos de vinculación que exige la entidad tienen que pagar este mes, al igual que todos los demás, una comisión de mantenimiento de 10 o 20 euros. No aplica a los titulares de la Cuenta Online, que no tiene gastos de mantenimiento sea cual sea la vinculación del cliente.

ING: Los clientes de ING que tengan abierta una Cuenta Nómina y no reciban este mes un salario, una pensión o una prestación por desempleo de cualquier importe o una transferencia desde otro banco de al menos 700 euros van a pagar una comisión de mantenimiento de tres euros. Como alternativa, ING tiene la Cuenta NoCuenta, que no tiene comisiones ni condiciones.

¿Cuáles son las comisiones bancarias más habituales?

Estas son las comisiones más habituales actualmente:

Comisión de mantenimiento: la que el banco aplica por mantener una cuenta abierta

Comisión de administración: el gasto que se genera cada vez que realizas un movimiento

Comisión por transferencias: el precio que se paga por enviar dinero a otra cuenta

Comisión de emisión o mantenimiento de las tarjetas: lo que se paga por disponer de una tarjeta

Comisiones por uso de tarjetas en el extranjero

Comisión de descubierto: lo que cobra el banco por estar en números rojos

Comisión por retiradas de efectivo en cajeros: lo que cuesta retirar efectivo en cajeros de otra entidad

Comisión por uso de oficinas

