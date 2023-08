¿Otro documental de Mario Biondo? Óscar Tarruella asegura que la familia planea la réplica a la docuserie de Netflix

05-12-2021 Giuseppe y Santina, padres de Mario Biondo. MADRID, 7 (CHANCE) Ocho años después de la muerte de Mario Biondo y cuando todos creíamos que sus padres habían tirado la toalla en su empeño por demostrar que su hijo no se suicidó sino que fue asesinado, Giuseppe Biondo y Santina D'Alessandro se han sentado por primera vez en un plató de televisión en nuestro país y, además de defender que el cámara no era drogadicto como se ha dicho, han cargado contra su viuda, Raquel Sánchez Silva. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Diez son los años que han pasado desde aquel fatídico día en el que se produjo la misteriosa muerte de Mario Biondo. Este jueves 3 de agosto, la plataforma de servicios streaming Netflix volverá a traer al presente este suceso con el estreno del documental Las últimas horas de Mario Biondo, una docuserie que narra todo lo ocurrido el 30 de mayo de 2013 en la vivienda que el camarógrafo compartía con su entonces pareja, Raquel Sánchez Silva, y que, además, aporta nuevos datos sobre su fallecimiento.

Normalmente, los films generan gran expectación antes de su estreno y, una vez vista la luz, se crea un clima de opinión en el que se entrevén las luces y las sombras del proceso creativo. Sin embargo, esta vez, el documental ha corrido una suerte diferente y, días antes de su estreno, ya ha sido objeto de numerosas críticas y ha desatado una gran polémica por la forma en la que se ha llevado a cabo.

Muchas son las incógnitas que aún rodean la muerte del extrabajador de Supervivientes. De hecho, los padres del primer marido de Raquel Sánchez Silva, Giuseppe y Santina, nunca han estado de acuerdo con el veredicto de los criminalísticos, quienes resolvieron la causa asegurando que el fallecimiento se trataba de un suicidio por “ahorcamiento por asfixia mecánica”. Tanto es así que en el país natal de Mario Biondo también se investigó el caso y los expertos determinaron que se trataba de un asesinato. Una sentencia con la que también coinciden los progenitores de Biondo y que, desde el inicio, han intentado demostrar.

Imagen promocional del documental 'Las últimas horas de Mario Biondo'. (Neflix)

No obstante, la razón por la que el documental de Netflix ha sido duramente criticado ha sido por las voces implicadas en su creación. En el proceso participaron el criminólogo Óscar Tarruella, quien ayudó a Guiseppe y Santina a recabar las pruebas para empezar un juicio en Italia, y la familia del camarógrafo. Sin embargo, estos no eran conscientes de que uno de los productoeres del audiovisuales de la docuserie es Guillermo Gómez Sancha, es decir, el exrepresentante de la presentadora de televisión. Un hecho que ha provocado una gran desazón en la familia y a raíz del cual han afirmado sentirse “engañados”.

Una réplica a la docuserie

El exmarino de Mónica Naranjo ha relatado a Lecturas que en otoño de 2022 un directivo de Netflix se puso en contacto con él con la idea de reconstruir los pasos de la última noche de Mario Biondo en un documental. Sin embargo, antes de que este realizara las gestiones pertinentes, la plataforma de streaming ya había contactado con los padres del fallecido, los habían grabado e, incluso, les habían hecho firmar un acuerdo de confidencialidad.

“A mí me pareció todo muy extraño. Santina es una mujer muy expresiva y también me hizo entender que hubo varias preguntas que le habían hecho y que le parecían tendenciosas”, ha explicado Tarruella a la revista. El experto en homicidios accedió a prestar sus conocimientos sobre el caso para la grabación. Una vez llevada a cabo la entrevista, el exagente de Policía tuvo la misma sensación que la madre de Biondo y entonces empezó a investigar quién era la productora encargada del proyecto.

Para su sorpresa, descubrió que detrás del documental había cinco productoras, una de ellas llamada Manguera Films a manos de Guillermo Gómez. Justo en ese momento, el criminólogo rememoró que, cuando Netflix se puso en contacto con él, le explicó que si no estaban de acuerdo en algo estos podían paralizar la grabación. Ante esta situación, los participantes en la grabación revocaron su consentimiento y enviaron una carta a la plataforma solicitando que no se hicieran uso de los testimonios prestados ni de sus imágenes.

Sin embargo, sus reclamaciones fueron en vano ya que Netflix sí empleó estos recursos para la docuserie. Oscar Tarruella ha detallado a Lecturas que ni él ni la familia Biondo dejarán de luchar. Tan solo unas horas después del estreno del documental, el crimonólogo ha publicado en su cuenta de Twitter “marchando demanda”, quizás haciendo alusión a que denunciaran a la plataforma y, posiblemente, a la productora.

Por si fuera poco, el autor de Diario de un agente de homicidios ha desvelado a la revista que tanto los progenitores del camarógrafo como él tienen en mente realizar una contrarréplica del documental. “Yo estoy moviéndome y en contacto con la familia y hay sobre la mesa diferentes plataformas interesadas en hacer el documental. Todo eso son cosas que van despacio, tanto en el terreno judicial como en el resto. Me siento David contra Goliat, pero no voy a parar de defender nunca lo que creo que es justo, así lo he hecho siempre”, ha asegurado a la ya citada publicación.

