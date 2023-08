Muere a los 68 años el periodista Ramón Lobo

Ramón Lobo (EUROPA PRESS)

El periodista Ramón Lobo ha fallecido este miércoles a los 68 años debido a un cáncer de pulmón que venía combatiendo desde hace un año, según ha adelantado el diario El País. Lobo trabajó en dicho diario durante 20 como corresponsal de guerra.

El profesional de la información cubrió guerras en distintos puntos del planeta. Desde Croacia a Serbia, pasando por Bosnia-Herzegovina, Albania, Chechenia, hasta Irak, Afganistán o Líbano. Así como en Sierra Leona, el Congo, Ruanda, Zimbabue, Namibia y Filipinas.

El propio periodista, quien en octubre del año pasado, durante un programa de radio y posteriormente a través de su cuenta de Twitter, reveló que debía parar durante unos meses para centrarse en la pelea contra dos cánceres simultáneos no relacionados entre sí que se le habían elevado a la categoría de caso raro. “Gracias por vuestro cariño. We Shall Never Surrender”, concluía el mensaje compartido en sus redes sociales.