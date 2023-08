La OMS incluye la pastilla española que se toma tras sufrir un ataque al corazón en la lista de medicamentos esenciales

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de incluir un fármaco español en la lista de medicamentos esenciales. Se trata de la polipíldora cardiovascular desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y Ferrer.

El fármaco compuesto por tres principios activos (ácido acetil salicílico, ramipril y atorvastatina) redujo un 33% la mortalidad cardiovascular en personas con antecedentes de infarto, según los resultados de los estudios publicados en agosto de 2022 en la revista científica The New England Journal of Medicine (NEJM).

El investigador principal del estudio, el director General del CNIC, el doctor Valentín Fuster, destaca que sus resultados revelaron que el medicamento “logra reducciones clínicamente relevantes en los eventos cardiovasculares recurrentes en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio” y añade que también ”ha demostrado su valor, ya que el aumento de la adherencia implica que los pacientes están siendo tratados durante más tiempo y, gracias a ello, tienen un menor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares”.

La lista de la OMS

Las listas de medicamentos esenciales incluye aquellos fármacos que la OMS considera como requisitos mínimos para todos los sistemas de salud, es decir, que deben estar a disposición de sus ciudadanos en caso de que los necesiten. Están reconocidas internacionalmente para los sistemas de salud de los países, ayudándolos a priorizar medicamentos efectivos y asequibles.

Tal y como consta en el informe de la OMS, ”los medicamentos esenciales son aquellos que satisfacen las necesidades prioritarias de atención de la salud de una población”. Por este motivo, están destinados a estar disponibles en los sistemas de salud en funcionamiento en todo momento, en formas de dosificación adecuadas, de calidad garantizada y a precios que las personas y los sistemas de salud puedan pagar.

“La inclusión de esta solución terapéutica en la lista de medicamentos esenciales de la OMS ratifica el propósito de generar un impacto positivo en la sociedad y supone un paso importante en nuestra misión de aportar valor significativo y diferencial a las personas con patología cardiovascular”, señala Oscar Pérez, Market Access and Business Development Officer de Ferrer

25 países la tienen en sus sistemas de salud

Actualmente, la polipíldora cardiovascular está comercializada en 25 países y se está analizando la viabilidad de ampliar su distribución a territorios adicionales, siendo los Estados Unidos, uno de ellos.

El medicamento se comercializa bajo las marcas ‘Trinomia’, ‘Sincronium’ e ‘Iltria’ dependiendo del país. Es el único policomprimido cardiovascular (diseñado exclusivamente para pacietes que han sufrido un evento CV) disponible comercialmente en 25 países.

